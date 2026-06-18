El Ayuntamiento de Parla ha gastado 16.458,53 euros en poner los conocidos «puntos violetas» y «puntos arcoíris» en las fiestas patronales del municipio, que tuvieron lugar del 11 al 16 de julio. El alcalde socialista, Ramón Jurado, ha montado estos espacios físicos con la intención de «informar y sensibilizar» contra las violencias sexuales, así como dar a conocer los «derechos de las personas LGTBI» a los parleños que durante los festejos vivan situaciones de «violencia». Estas carpas se podían encontrar al lado de la caseta de Protección Civil y su horario de apertura era de 21 pm a 3 am.

La decisión de gastar este dinero en la creación de puntos violetas y arcoíris en vez de ampliar las plazas de policía local en el municipio para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En los últimos años, la inseguridad en Parla ha crecido un 23,6%, lo que significa que es necesario aumentar entre 90 y 116 agentes de policía local, tal y como denuncia CSIF.

Según la documentación consultada por OKDIARIO, el Ayuntamiento ha adjudicado para las fiestas de este año un contrato por importe de 16.458,53 euros, sin IVA, destinado a la instalación y gestión de estas carpas de información, atención y sensibilización frente a las violencias sexuales, la violencia machista y la LGTBIfobia.

El contrato, licitado por el Consistorio que dirige Ramón Jurado, incluye la prestación conjunta de ambos servicios, «punto violeta» y «punto arcoíris», durante las Fiestas Patronales y del Agua. Aunque el presupuesto inicial asciende a 16.458,53 euros, el valor estimado total alcanza los 33.638,86 euros al contemplarse las posibles prórrogas previstas en los pliegos.

El personal de atención que se encontraba trabajando en estos puntos físicos eran voluntarios que recibieron una escasa formación en atención a víctimas de agresiones el pasado 10 y 12 en la concejalía de Igualdad en el consistorio socialista.

Igualdad financia los puntos violetas

Los puntos violetas son una iniciativa promovida por el Ministerio de Igualdad, por la ministra de aquel entonces, Irene Montero. La podemita planteaba este espacio como un lugar de «información, sensibilización y atención inicial frente a las violencias machistas y las agresiones sexuales». Estos se instalan en fiestas patronales, conciertos, festivales y otros eventos multitudinarios. Están concebidos como un sitio en el que, si has sido víctima de acoso o has sufrido tocamientos no consentidos, el agresor frenaría su ataque.

Suelen ser carpas, casetas o módulos prefabricados con sillas y mesas y conexión eléctrica. Su distintivo para poder encontrarlos es una cartelería, tradicionalmente morada, con el nombre del espacio y situada en distintos puntos de la estructura para que se pueda ver desde distintos puntos del recinto.

Por otro lado, los puntos arcoíris presentan las mismas características estructurales que los puntos violetas, pero la información que se ofrece es sobre «los derechos de las personas LGTBI, sensibilizar contra la discriminación y activar los protocolos de emergencia cuando sea necesario».