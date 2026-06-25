Miguel Ángel García, consejero de Presidencia de Madrid: «La España de Sánchez es la sede del hampa»

«La España de Sánchez es la sede del hampa». Así lo cree Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid. El portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lamenta, en una entrevista a OKDIARIO, que ésta sea la imagen que la España de hoy proyecta al mundo a la vista de lo que se lee sobre nuestro país en la prensa internacional. El consejero de Presidencia madrileño lo tiene claro: «En los últimos ocho años no hemos tenido un gobierno, hemos tenido una mafia al frente y dentro del propio Palacio de La Moncloa».

Para Miguel Ángel García Martín, «la condena a Ábalos es una condena al sanchismo y al propio Sánchez». Dice el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid que «nadie se cree que la mano derecha de Pedro Sánchez, el arquitecto del sanchismo, hiciera y deshiciera sin que el número uno estuviera al tanto». Y añade: «Estamos sólo ante la punta del iceberg». Para García Martín, «Sánchez trajo la corrupción generalizada a España».

El portavoz del Gobierno de Ayuso ve a Sánchez y al PSOE «nerviosos» por la condena a Víctor de Aldama, que él engloba en la normalidad de lo que marca nuestro ordenamiento jurídico para quienes colaboran con la justicia: «La condena a Aldama es un aliciente para quienes tienen datos y pruebas sobre la corrupción». Y destaca: «Lo importante es la condena a Ábalos, la mano derecha de Sánchez, y no la de Aldama». Para el consejero madrileño, el PSOE pone el foco en Aldama para distraer la atención: «Sánchez es un maestro en las cortinas de humo».

Miguel Ángel García Martín responde a Más Madrid que, estos días, ha recomendado a Ayuso llevar a Aldama de número dos de su lista electoral: «Más Madrid y Mónica García son los pagafantas del gobierno más corrupto de España». «El bagaje de Mónica García como ministra es nefasto», señala el consejero para el que «Más Madrid, Sumar, Podemos, el PSOE… son todos lo mismo».

Peinado y Begoña Gómez

El portavoz del Gobierno de Ayuso cree que la estrategia de Moncloa con Begoña Gómez es similar a la de Ábalos y el resto de casos de corrupción: «Señalan al juez Peinado para desviar la atención de lo relevante, que son los cuatro delitos por los que está imputada Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno». Como responsable de Justicia en Madrid, García Martín cree que «es deleznable tener al ministro de Justicia y a todo el Gobierno presionando al Poder Judicial y al juez Peinado».

Preguntamos a Miguel Ángel García Martín si cree que Begoña Gómez podría fugarse, como argumentó el juez Peinado al pedirle que entregara el pasaporte o pasaportes que pueda tener. El consejero se limita a constatar que «Begoña Gómez hace viajes internacionales con su marido».

Sánchez, «ni un minuto más»

«Sánchez no puede permanecer ni un minuto más en La Moncloa», afirma Miguel Ángel García Martín al hacer el repaso de los casos de corrupción que afectan al Gobierno. «Con el sanchismo es todo inédito, pero para mal», añade al destacar que, además de todos los casos, es la primera vez que se investiga a los familiares de un presidente en ejercicio y a un ex presidente del Gobierno. De José Luis Rodríguez Zapatero no le extraña nada lo que estamos conociendo: «Todos sabíamos quién era Zapatero desde el inicio».

Miguel Ángel García Martín no descarta que la justicia llame a la puerta del propio Sánchez: «Podría tener personalmente un problema judicial». Cree que «Sanchez debe dimitir y convocar elecciones para que le sustituya un gobierno honrado».

«Votos manchados de sangre»

El portavoz del Gobierno de Madrid tiene la peor opinión de los socios de Sánchez, que son los que le mantienen realmente en el poder: «Tienen tanta responsabilidad o más que Sánchez en la corrupción y por eso no le dejan caer». Y tiene claro que a los socios «les interesa un gobierno débil que siga pagando sus peajes».

Para Miguel Ángel García Martín, «esta legislatura empezó con la ley más corrupta de la democracia, la ley de amnistía, nunca tuvo que comenzar y tiene que acabar cuanto antes». Y recuerda, respecto a los golpistas catalanes: «Han borrado delitos del Código Penal para que Sánchez siga en Moncloa».

El consejero de Presidencia madrileño afirma en relación a Bildu: «Sánchez ha comprado votos manchados de sangre». Para García Martín, «los socios se frotan las manos con Sánchez porque son los odiadores de España».

Ayuso, su novio y la «obsesión» de Sánchez

«Sánchez es un personaje complejo [psicológicamente], está obsesionado con Ayuso», afirma el portavoz de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Preguntamos a Miguel Ángel García Martín por el estado mental de Sánchez. «No soy especialista, pero ha perdido seguro el sentido de la realidad», contesta al comentar el Tik Tok que publicó el presidente del Gobierno sobre el calor la misma mañana de la condena a Ábalos y Koldo.

Para Miguel Ángel García Martín, «Ayuso pone a Sánchez frente a su espejo y no le gusta porque lo han pillado con el carrito del helado de la corrupción». Cree que el presidente del Gobierno «ha sido el caballo de Troya que ha reventado las instituciones desde dentro».

Sobre el caso del novio de Ayuso, Miguel Ángel García Martín asegura: «No nos preocupa, lo que nos preocupa es tener a un presidente echando tinta de calamar sobre sus casos de corrupción». Es lo que el Gobierno madrileño cree que está ocurriendo con Alberto González Amador: «Nunca ha contratado con la Comunidad de Madrid. Es una cortina de humo para tapar las corruptelas del sanchismo». Para el consejero de Presidencia, el novio de Ayuso «sufre una operación de Estado orquestada por Moncloa» y recuerda que ya está condenado el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Madrid, «locomotora» de España

Miguel Ángel García Martín contrasta la inestabilidad e inseguridad que proyecta la España de Sánchez con la situación de la Comunidad de Madrid y saca pecho: «Madrid es la locomotora económica y del empleo con los mejores servicios públicos de España». El portavoz del Gobierno de Ayuso enumera los proyectos en marcha de «la legislatura más inversora» para preparar, dice, «el Madrid de los ocho millones de habitantes».

A un año de las elecciones autonómicas, García Martín no disimula: «El objetivo es que los madrileños vuelvan a confiar en nosotros y revalidar, o ampliar, la mayoría absoluta». Ayuso mantiene a Vox a raya en Madrid, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades gobernadas por el PP. Miguel Ángel García Martín lo ve así: «Los madrileños sienten que el proyecto político de Ayuso responde a todas sus expectativas».