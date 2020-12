El nuevo compañero de vida de Paz Padilla

Paz Padilla está a punto de echar el cierre al año más complicado de su vida. La muerte de dos de las personas más importantes para ella -su madre y su marido- paralizaba el presente y el futuro de la vida de la actriz y presentadora en menos de 5 meses. El 11 de febrero, Padilla despedía a su referente en la vida. Su madre, Dolores Díaz, de 91 años de edad y a la que Paz llamaba cariñosamente Lola, fallecía tras pasar varios días ingresada en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Aunque su despedida fue un duro mazazo para Paz, como ella misma aseguraba días después del entierro, el golpe más amargo para ella estaba aún por llegar. Apenas 4 meses después la triste pérdida de su madre Paz decía adiós para siempre al amor de su vida, su marido. El 19 de julio del 2020, Antonio Vidal, esposo de la presentadora, fallecía tras luchar durante meses contra una dura enfermedad. Ella misma dibujaba cómo sería su futuro más inmediato sin su mayor apoyo en la vida en uno de los posts que publicaba tras la muerte de Antonio: «Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando». De este modo, herida, Paz desaparecía durante unas semanas del foco mediático, ponía tierra de por medio y se marchaba con su hija y el novio de esta a curar sus heridas lejos de su tierra natal.

Lejos de hundirse, la artista volvía al trabajo llena de fuerza, agradeciendo a sus compañeros y al público el cariño recibido tras varios meses de desconexión. El 9 de septiembre del 2020 Paz Padilla se ponía frente a las cámaras después de, como aseguraba ella, «52 días sin trabajar». Vestida de rosa y con lágrimas en los ojos, realizaba un discurso que, como no podía ser de otro modo, daba la vuelta a la Red: «Tengo una amiga muy espiritual que me dijo que cuando ayudas a alguien a trascender, que es como se refiere a morir, y yo ayudé a trascender a Antonio, recibes un regalo. Y yo ya sé cuál es regalo que he recibido: el cariño que he recibido de todos, y de todos vosotros». Mientras la gaditana pronunciaba sus palabras de agradecimiento, el que se convertiría en su nuevo gran compañero ultimaba los flecos de una separación que venía de largo.

Una curiosa coincidencia

Solo tres semanas después del regreso de Paz a la televisión, en concreto el 23 de septiembre, David Valledeperas, director del espacio que conduce Paz, y el por entonces novio de éste, el diseñador Xoan Viqueira, hacían pública su ruptura sentimental tras una década juntos. Lo más curioso es que, aunque compartían la triste noticia en septiembre, habían cortado su convivencia a principios de verano, justo en el momento más duro para Paz. Según publicaba en su día la revista Lecturas, las ‘ansias de Valldeperas’ por convertirse en padre habría terminado con su relación ya que Viqueira no contemplaba esta posibilidad entre sus planes de vida. Xoan y Paz se convertían así en dos amigos con el ‘corazón roto’ que unían sus caminos hasta convertirse en inseparables. De este modo, Padilla, amiga de Valldeperas se apoyaba en el ex de ‘su director’ convirtiéndolo en testigo del paso a paso de su complicado renacer y, por su parte, Viqueira pasaba a ser el gran compañero de vida de Paz como ella misma ha mostrado de manera pública.

Cronología de una nueva unión sin fisuras

Días antes del anuncio de la ruptura entre Valldeperas y Viqueira, en concreto el 15 de septiembre, Paz Padilla recibía una especial visita en la tienda de ‘No ni ná’, la tienda de ropa que hace un año abría junto a su hija, la influencer Anna Fernández Padilla. El visitante era ni más ni menos que Xoan, también diseñador del logo de la firma de ropa de Paz, y quien se pasaba por allí para hacer una visita su amiga: “Una visita a la tienda de @nonina_zahara con el creador del logo @xoan_viqueira, gracias a todos por este verano, que a pesar del el covi, nos habéis visitados. GRACIAS!!!” escribía Paz junto a una instantánea en la que aparece posando sonriente junto a Xoan.

Desde entonces, y hasta la fecha de hoy, se puede decir que Padilla y Viqueira han pasado a convertirse en inseparables y así lo atestiguan las casi 20 ocasiones en las que el ex de Valldeperas se ha convertido en coprotagonista de los divertidos posts. Bailes, sesiones de balneario, noches de teatro, viajes con amigos o grandes celebraciones como el cumpleaños de Paz, han sido algunas de las nutridas ocasiones en las que hemos visto al diseñador junto a la protagonista de ‘Aquí no hay quién viva’. “Cuando estas rodeado de Amor y Humor la vida es más bella. Gracias a todos por vuestras felicitaciones, que ayer no faltaron de todos mis compañeros y amigos. ¡Gracias!”, agradecía Padilla después de soplar las velas de su cumpleaños más difícil.

Grandes amigos y, de algún modo, socios ‘de moda’, Xoan y Paz han compartido orgullosos los resultados de su colaboración reflejada en las prendas que vende Paz en su tienda, establecimiento en el que también vende las mascarillas originales de Viqueira. Encuentros fashion que protagonizaron varios post de Padilla en los primeros días del mes de octubre 5 y 6 de octubre: «Con las chicas de @nonina_zahara y las mascarillas superdivertidas de @xoan_viqueira @tonizahara @toni_chico_gazquez @eltrompetadecadiz». Mis niñas de @nonina_zahara con amigos @xoan_viqueira @tonizahara @toni_chico_gazquez @eltrompetadecadiz «. El 11 de octubre: “Con mi amiguito @xoan_viqueira y nuestras sudaderas @nonina_zahara”.

A mediados de octubre, Xoan presentaba uno de sus proyectos profesionales más ambiciosos y especiales para él. El ilustrador se encargaba de personalizar las meninas con las que, desde hace años, Madrid Gallery adorna Madrid. Un reto que contó con el aliento y los ánimos constantes de Paz como ella misma mostraba en su cuenta de Instagram: “Orgullosa de mi [email protected]_viqueira por su don, lo demuestra en sus colecciones y ahora con @meninasmadridgallery tan especial como el, para reivindicar la #diversidad, podéis disfrutar de ella en la plaza Pedro Zerolo en #madrid. Felicidades, te quiero!!!!”, escribía Paz el 17 de octubre. Además de la compañía y ayuda emocional que ambos se han dado en todo este tiempo tanto a nivel profesional como personal, Xoan está completamente metido en el círculo familiar de Paz y así también lo han hecho presente a sus seguidores de los social media.

Lejos de que los momentos especiales que han compartido estos grandes amigos hayan bajado, lo cierto es que Viqueira sigue formando parte del día a día de Paz Padilla. El último encuentro del ilustrador y la presentadora data de hace apenas unos días. El 8 de diciembre ambos disfrutaron de un agradable almuerzo con amigos que además son compañeros televisivos de Paz. Solo 24 horas antes, el diseñador, que hasta el momento no había compartido lo que Paz ha supuesto en su vida tras su ruptura, hacía una auténtica declaración ‘de amor’ a su amiga a modo de post. Junto a una fotografía en la que aparece junto a la humorista y una de sus meninas escribía “Estoy seguro de que os ha pasado, sobre todo en momentos complicados, que hay gente que estaba en tu vida y de repente desaparece y otra que no estaba tanto y de repente se hace más presente. Pues eso me ha pasado a mí con mi amiga @paz_padilla. Hoy me apetecía publicar esta foto, porque además recoge a la perfección lo que es ella: color y alegría…” . Sin duda, la cronología de una alegre amistad que aún no ha terminado y que demuestra que también Paz ha encontrado en su ‘nuevo gran amigo’ al mejor compañero de vida tras la dura pérdida.