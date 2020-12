Paz Padilla vuelve a darnos una lección de vida

Paz Padilla es una mujer ejemplar. La lección de vida y optimismo que dio hace unos meses cuando murió su marido le ha valido para ser abanderada de dos grandes organizaciones: la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y madrina de los Voluntarios por Madrid. De esta última ha sido nombrada madrina, y como tal, ha estado presente en el acto por el Día Internacional del Voluntariado que se ha organizado hoy en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad.

Unas horas antes, la presentadora de ‘Sálvame’ le contaba a todos sus seguidores de Instagram la buena nueva y no podía ocultar su alegría: «Estoy muy emocionada. Me han nombrado madrina de los voluntarios por Madrid 2021 y es algo tan bonito», comenzaba diciendo. Paz estaba encantada de ser ella la elegida: «He conocido a toda la gente que lleva el voluntariado y es que son gente tremendamente generosa, con una sensibilidad tan especial… Me explicaron qué significaba ser madrina y la labor tan social y bonita que hacen los 16.000 voluntarios de Madrid. Es una labor tan bonita que, de verdad, estoy tan orgullosa de ser madrina este año que espero no defraudar. Mañana (por hoy) asumiré mi cargo, me dará la mano Emilio Butragueño, el exfutbolista. Espero que mucha gente se apunte al voluntariado porque siempre necesitamos más».

La gaditana representa como nadie algunos valores necesarios para la causa benéfica como un gran altruismo. Quizá por eso también se ha convertido en imagen de la nueva campaña que ha lanzado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para ayudar a los enfermos a asimilar mejor la noticia. La organización sin ánimo de lucro ha querido contar con ella para que explique cómo encajó la noticia de que su marido tenía cáncer y cómo fue todo el proceso hasta que dio su último suspiro de vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Asociación Contra El Cáncer (@aecc_es)

«Reaccioné bastante mal porque el médico que me lo dijo también me lo dijo mal. Es una noticia dura porque todos relacionamos el cáncer con la muerte». Desde que Juan Antonio Vidal falleciera, Paz Padilla ha dado varias lecciones y su mensaje de cómo afrontar la muerte ha calado bastante hondo: «Creo que hay ciertas cosas que tenemos que cambiar. Si se ayuda a vivir, también hay que ayudar a morir». La actriz reconoce una cosa evidente pero que en ocasiones olvidamos: «La sociedad no te prepara para esto, solo te dice ‘tienes que luchar, tienes que luchar’. Por eso, durante la enfermedad de mi marido, el mayor apoyo fue él y fui yo». Del mismo modo, Paz lanza una pregunta interesante en este sentido: «¿Y qué pasa si fracasas? Yo pienso que si tu aceptas que algún día vas a morir, todo es más fácil». Siempre que ha hablado de la muerte de su marido, Paz Padilla ha asegurado que «el amor» fue lo que más le ayudó a ayudarle a él, valga la redundancia: «Cuando tú amas a una persona y te acercas con amor, es más sencillo para él».

Todavía permanece vivo en el recuerdo su sorprendente entrevista en ‘Sábado Deluxe’, ocho semanas después de perder a su marido. Lejos de encontrar a una Paz rota, la andaluza demostró una entereza pocas veces antes vista. Habló de la muerte de su marido como un momento feliz y de aprendizaje: «Puse una foto de mi madre con una vela, flores en la habitación, música zen y aroma a lavanda. Y durante los seis días que duró el proceso me fui de viaje con él. Le daba la mano y le daba las gracias. Solo podía hacer que él se fuera feliz. Yo me metí en la cama con él y me apoyé en el pecho. Y le dije -Antonio venga, gordo, acuérdate y ven por mi, pero cuando me toque, no antes. Y poco a poco se fue yendo…». Así relató los últimos momentos de su esposo, del amor de su vida.