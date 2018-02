La pesadilla tras el triunfo: hablamos con los ganadores de OT

En tan solo unas horas, un concursante de Operación Triunfo alzará el trofeo que le cambiará la vida. Tras un esfuerzo titánico de más de tres meses, Aitana, Ana Guerra, Miriam, Alfred o Amaia terminarán su batalla musical en el interior de la academia para comenzar un mundo todavía desconocido para estos cantantes. Tendrán poco tiempo para asimilar el éxito desbordante que les espera, o al menos así lo aseguran el resto de ganadores de otras ediciones con los que LOOK ha contactado. Los nervios y la emoción serán sus aliados esta noche, pero ¿qué les espera cuando acabe el concurso que tanto les ha ayudado a soñar?, ¿se convertirán en juguetes rotos como ya ha sucedido en otras ocasiones?, y sobre todo, ¿existe una pesadilla post-OT?

[María Escoté y Palomo Spain visitan la academia de OT]

Rosa López, Vicente Seguí, Mario Álvarez, Lorena Gómez y Ainhoa Cantalapiedra repetirían, sin ninguna duda, su experiencia como ganadores de Operación Triunfo. De hecho, tienen guardado en su memoria el instante en el que se convirtieron en vencedores como si fuera ayer. Sin embargo, el camino que tantas veces se había prometido como “lleno de rosas”, hubo ocasiones en las que estuvo repleto de espinas. Así recuerdan ellos su experiencia tras convertirse en ganadores:

[El momentazo de Alfred y Amaia en la última gala de Operación Triunfo]

Vicente Seguí: “Tardé cuatro años en reencontrarme a mí mismo”

El ganador de la tercera edición de Operación Triunfo se sintió el hombre más dichoso cuando pronunciaron su nombre en la final.”Cuando gané me sentí la persona más feliz del mundo. Sí que es cierto que luego te pasan cosas buenísimas y otras malísimas. De las malas, por ejemplo, piensas que vas a tener una carrera de estrella musical y luego te das cuenta de que no es así. Esto no depende de ti, sino del resto que mueve tu carrera”, confiesa Vicente. Actualmente se dedica al formato sinfónico y, aunque reconoce que él mismo se dejó aconsejar en su primer trabajo tras el concurso, revela que su criterio no se tuvo en cuenta. “Era un lo tomas o lo dejas porque ellos tampoco te dejaban mandar. Si eras conflictivo se acababa la historia“.

Pese a ser consciente de los beneficios que le ha traído ser el vencedor, las consecuencias fueron devastadoras para él a nivel psicológico. “Tardé cuatro años en reencontrarme a mí mismo. Pasaron tantas cosas en tan poco tiempo que terminas descolocado y desorientado(…) Hasta que encuentras tu sitio es duro. Primero es un subidón súper potente, pero luego eso baja y ahí te das cuenta de todo.”

Precisamente ese momento fue el que le ayudó a abrir los ojos que tanto tiempo habían parecido dormidos. El cantante se muestra dolido: “Lo que más daño me ha hecho ha sido la hipocresía de las personas. Si sales en la tele todo el mundo te quiere y cuando dejas de salir ya no”.

Lorena Gómez: “Mi primer disco no fue lo que yo quería”

Un 50,7% de la audiencia eligió a Lorena Gómez como la triunfadora de Operación Triunfo en el año 2006. Pese a que casi han pasado doce años de aquel momento, la cantante no tiene reparo en echar la vista atrás, pues para ella su comienzo musical no fue como esperaba. “Al principio me encantó mi primer disco, pero cuando pasaron los años me di cuenta de que no era lo que yo quería. En aquel momento había que lanzar el producto y no pensaron si encajaba o no conmigo”, comenta a LOOK.

[Sabemos lo que hicieron los concursantes de ‘Operación Triunfo’ con su primer sueldo]

El ámbito personal también causó estragos en la joven: “Tienes que estar preparado psicológicamente porque es un mundo complicado. Hay que saber subir, pero también caer. Yo también tuve que ir a un psicólogo, sobre todo cuando estuve en Miami”.

Nahuel Sachak: “Son unos mentirosos”

Nahuel Sachak ganó la octava edición de Operación Triunfo, aunque tan solo recibió un mp3 con dos canciones como premio. La baja audiencia obligó al concurso a adelantar su final y ni grabó un disco ni tampoco cobró el premio en un principio prometido. “Al principio me sentí muy feliz, pero luego fue como si me quitaran de la boca un caramelo. Los perjudicados fuimos nosotros y a mi este abandono me fustró mucho”, comenta el triunfito a LOOK.

“Yo no tuve apoyo y me hundí. Eran unos mentirosos”, dice Nahuel. Pese que ahora es artista y trabaja para Costa Cruceros desde hace cuatro años, si pudiera echar atrás el tiempo no entraría en el concurso: “No volvería a repetir en OT”

Mario Álvarez: “Cuando gané pensé: ‘Ahora viene lo chungo'”

Mario Álvarez se convirtió en ganador de OT en el año 2009 y desde entonces la música ha sido su compañera más fiel. El músico recuerda con especial emoción la noche en la que su vida se ‘trastocó’: “Lo primero que le dije a mi madre nada más ganar fue ‘Ahora viene lo chungo‘. Sentí una felicidad enorme, pero es cierto que lo verdaderamente difícil viene después de la academia”.

El asturiano tuvo que trabajar duro, pero se siente orgulloso de los logros conseguidos. “A mí estar en ‘OT’ me ha beneficiado mucho. Desde entonces vivo de la música y me dedico exclusivamente a ello. Tengo un programa de música en la televisión de Asturias, trabajo con el espectáculo ‘Panorama’ y en aproximadamente un mes saldrá mi segundo disco. Además, una vez te conviertes en ganador tu caché aumenta muchísimo”. “Mi consejo para Alfred, Amaia y Aitana es que se sepan rodear de gente que esté a la altura“, añade.

Rosa López: “Hoy estás arriba y mañana sabe Dios”

Pese a que Rosa López fue la ganadora más mediática, jamás llegó a cobrar los 15 millones de pesetas que le prometieron. Sin embargo, ella no reniega del concurso. Ni mucho menos.”Fue una experiencia muy enriquecedora, pero fue todo muy rápido. Si te digo la verdad quizás sea ahora cuando estoy disfrutando y asimilando mi profesión”, dice la granadina.

Pese a que Rosa confesó en ‘Mi casa es la tuya’ que en más de una ocasión había pensado abandonar su carrera, la cantante siempre ha luchado contra viento y marea. Consciente de la dificultad a la que se enfrentará el ganador de Operación Triunfo, Rosa les trata de aconsejar: “Esta es una carrera con muchos altibajos, hoy estás arriba y mañana sabe Dios”.

Ainhoa Cantalapiedra: “Les aconsejo que tengan un buen abogado”

Diez millones de personas permanecieron pendientes de su final en el año 2002. Ainhoa se convirtió en la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo y no fue hasta doce años después cuando descubrió la verdad que ella tantas veces mantuvo oculta. “En el mismo momento de entrar en Operación Triunfo me llevé el chasco de mi vida. Lloré tanto que quise hasta marcharme. Eso era un gran negocio, nada más. Lo que se ve no es real”, dijo entonces en ‘El Mundo’.

Sin embargo, la cantante confirma a este digital que las adversidades le hicieron crecer: “Es algo que para mi suerte me acompañará el resto de mi vida como una durísima experiencia que me hizo crecer personalmente ante las adversidades y darme a conocer al público”.

Ainhoa Cantalapiedra tuvo que producir su cuarto disco con ayuda colectiva -crownfounding- y así logró salir adelante. La cantante triunfa en México y aunque ahora sí compone, también querría haber aportado su granito de arena a su primera aventura musical. “Yo pude elegir parte de las canciones del repertorio que me plantearon pero hubiera deseado por encima de todo que me hubieran dejado mostrar quien realmente yo soy”. La vasca no duda ni un momento al ofrecer un consejo al vencedor de OT 2018: “Que no deje de ser él mismo, que se rodee de gente de confianza y buenos profesionales, un buen abogado y … un par de kilos de fuerza y paciencia“.