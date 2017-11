Michavila presenta en sociedad a su nuevo amor

No es la primera vez que les captan las cámaras pero sí la que ellos se dejan ver como pareja reconocida en una cita de enjundia. José María Michavila y Alejandra Salinas ya no esconden los frutos de un amor que surgió a comienzos del pasado verano y que hoy ya se encuentra consolidado. La aristócrata ha devuelto la ilusión al que fuera ministro de justicia tras su comentada ruptura con Genoveva Casanova.

El pasado mes de julio se publicaron unas fotos en diferentes revistas del papel cuché de Michavila con Alejandra, saliendo del Teatro Real. Eran los primeros pasos de su relación sentimental, que ahora da un paso más al formalizarse socialmente. Ha sido durante la celebración del 40 aniversario de la boda de José María Aznar y Ana Botella. Un evento que sirvió para demostrar la gran complicidad que demuestran ambos, caminando agarrados del brazo y dedicándose gestos de cariño.

Ambos se conocieron en abril de este año, durante un concierto solidario celebrado en la iglesia de San Andrés Apóstol de Madrid, ya que Alejandra era una de los miembros del coro. Es precisamente en la capital donde viven, aunque -de momento- no lo hacen juntos. Alejandra habita con sus dos hijos, fruto del matrimonio anterior. No obstante, no sorprendería que la pareja se embarcase en este ilusionante reto en breve, dado el excelso momento que disfruta.

¿Quién es Alejandra Salinas?

El nuevo amor de Michavila llega a llenar el hueco que otrora ocupase Genoveva Casanova, cuyas diferencias con el político del PP fueron insalvables. Alejandra Salinas es una aristócrata española de raíces rusas y que tiene 40 años (17 menos que Michavila). Ya ha sido madre de dos hijos con el que fuera marido, Diego Mora-Figueroa, marqués de Saavedra. Gracias a su imponente figura, basada en su 1,80 metros de estatura, Alejandra ha sido modelo internacional en tres de las ciudades capitales de la moda: Londres, París y Milán.

Su currículo profesional no es baladí. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, ha trabajado en Merrill Lynch y en el área de Marketing desde el año 2000 en BlackRock. Para complementar su experiencia, habla cinco idiomas: ruso, alemán, inglés, francés y español. Sin embargo, hace algún tiempo decidió quitarse el traje y cerrar la puerta de los despachos para enfocar su actividad en labores sociales en una ONG. Lo mejor lo guardamos para el final, Alejandra Salinas es amiga del Rey, Felipe VI.