Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, conocido coloquialmente como Heini Thyssen, -Heini a secas- para su última esposa Carmen Cervera moría un día como hoy hace 22 años. El barón Thyssen fallecía con 81 años el 26 de abril de 2002 en la localidad catalana, tan querida para su mujer, de Sant Feliu de Guíxols. Fue enterrado en el panteón familiar del castillo de Landsberg, Alemania.

Un hombre con una vida intensa y con el corazón inquieto. Se casó hasta en cinco ocasiones. La última, la más acertada según él mismo reconoció. Diecisiete años junto a su amada baronesa española.

Carmen Cervera, Baronesa Thyssen (Foto: Gtres)

La relación de Carmen Cervera con su hijo Borja Thyssen, así lo quiso el Barón a pesar de que no era su hijo biológico, no es todo lo fluida que le gustaría. Un borrón en su presente que no consigue solucionar del todo. A priori Borja es el heredero del legado familiar. Un peso pesado, sin duda.

Tita y Borja Thyssen (Foto: Gtres)

Carmen Cervera conoció al Barón Thyssen a bordo de un barco y el amor surgió rápidamente, fue un flechazo. Él venía de cuatro divorcios complicados. Ella de varios amores: Lex Barker, Manolo Segura y Espartaco Santoni.

Baronesa Thyssen Foto Gtres

La vida del Barón Thyssen fue convulsa, tanto en el terreno profesional como el sentimental. Nació en una dinastía industrial acomodada y lideró un imperio multinacional del acero, con más de 200 empresas. Aunque su mejor papel, por el que es más admirado, es sin duda, el de mecenas artístico.

Los Barones Thyseen en el Museo Thyssen en 1998 . (Foto. Gtres)

Gracias a Tita, Carmen Cervera, dejó en Madrid su mejor legado: el Museo Thyssen-Bornemisza inaugurado en 1992. Cediendo lo mejor de su colección privada de pintura antigua, moderna y contemporánea. Un tesoro artístico único logrado tras 7 décadas de coleccionismo. La colección más importante del siglo XX.

Su viuda en el funeral por el Barón Thyssen en 2002 en España . (Foto: Gtres)

Cinco bodas

Coleccionó arte y coleccionó esposas hasta que llegó Carmen a su vida. Tuvo una infancia solitaria en Holanda. Fue criado por una niñera y a sus padres los veía poco, según dicen las crónicas. Se divorciaron cuando él tenía seis años. Tuvo una buena relación con ambos, pese a que su padre era muy severo.

La Baronesa con el Libro de memorias del Barón en 2014 (Foto: Gtres)

Estudió en uno de los mejores colegios de La Haya, y trabajó en un banco de su familia. Tenía 18 años cuando el ejército alemán invadió Holanda. Su padre vivía en una mansión en Lugano casado por tercera vez, y volcado en la colección de arte. Hans Heinrich, el hijo pequeño, fue el elegido para tomar las riendas del negocio a los 23 años. Y de la colección.

Boda Carmen Cervera con el Barón Thyssen. (Foto: Gtres)

A los 25 años de edad se casa por primera vez con una aristócrata, la princesa Teresa de Lippe. Boda que se celebró sin la presencia de su padre, quien estaba en contra por ser demasiado joven para casarse. La pareja tuvo en 1950 a Georg Heinrich. Llamado a ser el sucesor, pero con quien finalmente acabó fatal. La segunda boda del Barón Thyssen se celebró el 23 de junio de 1954, en Colombo. Allí se casó con la modelo Nina Sheila Dyer. La pareja no tuvo hijos y se divorciaron el 4 de julio de 1956, tras apenas dos años de matrimonio.

Boda del Barón con con Fiona Campbell (Foto: Gtres)

Por tercera vez se casó en 1956 con la modelo Fiona Campbell-Walter. Tuvieron dos hijos: Francesca quien contrajo matrimonio con Carlos de Habsburgo-Lorena, en una boda cubierta de nieve en Innsbruck, y Lorne. El divorcio llegó en el 1965.

Cuarta boda del Barón con la Baronesa Denise Thyssen (Foto: Gtres)

Las cuarta, el 13 de diciembre de 1967 con Denise Shorto. Tuvieron un hijo, Alexander y se divorciaron el 29 de noviembre de 1984 , con mucha polémica y millones de por medio.

Carmen Cervera con los hijos del Barón en 2002. (Foto: Gtres)

Y llegó Tita

Por quinta y última vez el 16 de agosto de 1985, el Barón contrajo matrimonio con Carmen Cervera y Fernández de la Guerra, más conocida como Tita Cervera. Famosa por haber sido Miss España 1961 y actriz de cine. Cerdeña les unió en 1981; pero durante cuatro años ocultaron su amor para que el Barón pudiera conseguir un mejor acuerdo de divorcio de su cuarta esposa.

Carmen Cervera en 2012 (Foto :Gtres)

Carmen Thyssen durante la fiesta de boda lució el famoso diamante Estrella de la Paz, de 179 kilates valorado en tres millones de dólares de la época. Volvería a lucirlo siete años después, en la inauguración del Museo Thyssen en España.

Los Barones Thyssen en 1997. (Foto: Gtres)

Fue el mayor coleccionista de arte del siglo XX. En 1988, como agradecimiento a su contribución a España, Juan Carlos I les concedió la gran cruz de la Orden de Carlos III y a Carmen Cervera la Banda de dama de la Orden de Isabel la Católica. La Baronesa el próximo 20 de mayo soplará las velas en el Museo Thyssen, rodeada de numerosos rostros conocidos según ha revelado ‘Espejo Público’. Tiene previsto dar un gran fiesta para celebrar su 81 cumpleaños, que fue el pasado 23 abril.