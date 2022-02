Día clave para el mundo del arte. Carmen Cervera ha firmado el acuerdo de alquiler con el Ministerio de Cultura para que más de trescientas obras de su colección privada permanezcan en España los próximos quince años. Un hito para la escena cultural de nuestro país que incluye uno de los cuadros más emblemáticos de su colección, el Mata Mua de Paul Gauguin.

El Mata Mua es uno de los cuadros preferidos de Carmen Cervera, además del buque insignia de la colección. La baronesa ha declarado que a lo largo de los años ha tenido que comprar el cuadro hasta tres veces, pero que está feliz de que permanezca en su pinacoteca. Además, ha dicho que va a recolocar la colección dentro del museo para que todos los visitantes vean el cuadro rápidamente.

El acuerdo se ha alcanzado y firmado tras una década de negociaciones y en él se refleja el pago por parte del Estado de una cifra de 6,5 millones de euros anuales durante los próximos tres lustros por el alquiler de 329 obras de la colección de la baronesa. Hay además una cláusula que permite la compra preferente del conjunto de obras cuando finalice este período.

Como no podía ser de otra manera, el museo Thyssen ha sido el escenario de este importante momento y junto a la baronesa han estado su hijo Borja, acompañado de su esposa, Blanca Cuesta, así como su hija Carmen, de quince años. La joven ha destacado por su elegancia, con un look muy al estilo del de su madre, compuesto por pantalón y chaqueta en color crudo y bailarinas en dos tonos. La gran ausente ha sido la otra hija de la baronesa, Sabina, más tímida y reservada que Carmen.

Una jornada en la que la baronesa Thyssen ha recalcado lo mucho que se alegra de haber llegado a este acuerdo y ha querido recordar a su marido, Heinrich Thyssen, de quien aprendió a amar y valorar el arte: “este día está dedicado a mi marido”, ha dicho. Para esta cita, Carmen Cervera ha optado por un primaveral estilismo compuesto por chaqueta y blusa en color crudo, y pantalón en tono celeste. Ha destacado especialmente la mascarilla que ha lucido la baronesa, muy colorida e inspirada en las obras de Gauguin. Visiblemente emocionada, a la salida del acto, Carmen no ha dudado en atender brevemente a los medios y destacar la importancia que este acuerdo tiene para el mundo del arte. La baronesa también ha querido agradecer la presencia de los periodistas en este día tan especial.

Aunque hacía ya tiempo que no se veía a Borja Thyssen en España, no quería faltar a esta cita con la cultura. Acompañado de su mujer, que ha apostado por un elegante traje de chaqueta y pantalón en color rojo combinado con blusa fucsia y zapatos a juego, Borja se ha mostrado muy feliz. El hijo mayor de la baronesa ha preferido no hacer declaraciones, más allá de confirmar que se encontraba “muy contento”.

A la cita, además de los miembros de la familia Thyssen, también han acudido importantes personalidades del mundo del arte y de la cultura, como el ministro Miquel Iceta, el abogado José María Michavila y otros miembros del Museo Thyssen de Madrid.