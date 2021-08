Ana María Aldón explica cómo está su madre tras su caída

Ana María Aldón siente pasión por su madre, una de las personas más importantes de su vida y por quien ahora está preocupada. Hace unos días, la mujer sufrió una caída de la que todavía no se ha recuperado y por la cual tuvo que acudir a un hospital de Cádiz. Tras conocer la noticia, la mujer de Ortega Cano, que se encontraba en Madrid para trabajar en ‘Viva la vida’, no dudó en viajar de urgencia y coger un tren hasta la provincia andaluza para estar a su lado.

A pesar de que están siendo unos momentos complicados y agobiantes, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha sacado tiempo para responder a sus seguidores, que están preocupados tanto por ella como por su progenitora. «Me estáis preguntando todos y no tengo más remedio que hacerlo por aquí porque responderos uno por uno es muy difícil», comienza diciendo Aldón en un vídeo que ha colgado en su perfil de Instagram, en el que tranquila y serena, comparte el estado de salud de su progenitora.

«Mi madre sigue igual. Ve doble, pero ya está descartada la intervención, la fractura se va a curar sola, pero todavía ve doble», desvela, «le han mandado un tratamiento antiinflamatorio y tiene que ver al oftalmólogo. También unos ejercicios con el ojo para recuperarlo», añade Ana María, que ha vivido unas jornadas muy intensas. «Después de dos días… El lunes fue un día criminal, llegué a casa a la 1 y media de la noche y todo el día de hospital. Este martes igual, hemos ido a Cádiz al hospital y así vamos…», termina diciendo, para después preguntar a sus followers que cómo están ellos.

Como explicó en una storie previa, su madre «se cayó el lunes pasado y se dio un golpe muy fuerte en la parte izquierda de la cabeza». Si bien en aquel momento le hicieron varias pruebas, entre ellas es escáner «y no le vieron daño» al poco acusó que «con el ojo izquierdo, que es donde tiene el golpe, no ve bien, como que ve doble. Ve dos pastillas, ve dos veces las letras y vamos a ver…». «Tiene una fractura en el ojo y le está oprimiendo el globo ocular, por eso no ve bien», explicaba en aquel momento.

Esta no es la primera vez que la madre de la diseñadora sufre un achaque de salud por problemas en la vista. En diciembre del pasado año, se conoció que Ana María había viajado hasta su Sanlúcar de Barrameda natal para pasar unos días junto a su progenitora, a quien habían operado de un ojo el mes anterior. En la localidad gaditana vive también su hija, Gemma, un alivio en cierto modo porque así, cuando Ana regresa a Madrid, sabe que se tienen la una a la otra.

La preocupación de sus seguidores continúa ahí, pues para ellos Celia, como se llama la madre de Aldón, es una persona muy querida. Lo más probable es que la colaboradora de ‘Viva la vida’ continúe desvelando cómo se encuentra su progenitora después de visitar al oftalmólogo, tranquilizándoles y mostrando que son parte importante de su vida.