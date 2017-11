“Esta noche la vamos a liar. Todos hablarán de nosotros mañana”. Estas fueron las palabras con las que Pablo Motos comenzó a presentar ‘El Hormiguero 3.0’ este martes. La invitada de la noche, María Castro, no sabía que ese programa al que iba para promocionar su nueva obra de teatro ‘Dos más dos’ iba a suponer para ella un cambio trascendental en su vida. La entrevista estaba trascurriendo con total normalidad, respondiendo a la estructura habitual que Motos desarrolla con cada uno de sus invitados, lo que evidenciaba que a María no se le pasaba por la cabeza el momento que iba a vivir un poco más tarde.

Tras la batería de preguntas, el presentador dio paso a Jandro y Yunke, dos colaboradores habituales del programa que tenían preparado un truco de magia muy especial. De una gran figura de un samrái colocada en el plató tenía que salir Jandro, algo que finalmente no pasó. Ante el asombro de María, Yunque descubrió que en el interior de la estatua estaba el novio de la actriz, José Manuel Villalva, que en medio de una gran expectación declaró a su chica todo el amor que sentía por ella:”Eres una compañera maravillosa, eres una madre maravillosa y lo estás haciendo de diez, y yo me siento muy afortunado de estar a tu lado. Me gustaría que dentro de muchos años cuando seamos viejecitos nos miremos y nos digamos: ‘ha merecido la pena, esto es la vida'”. Tras estas emotivas palabras el bailarín hincó rodilla en el suelo y formuló la frase mágica: “¿Quieres casarte conmigo?”, a lo que la actriz respondió emocionada de manera contundente con un “claro”.

María Castro y José Manuel Villalva comenzaron su relación en el año 2015, un idilio del que nació su hija María un año después. Con esta mediática pedida de mano oficializarán su amor en una boda de la que no se conoce la fecha. Lo que si se sabe es que la pareja ya tiene su primer regalo de bodas, y es que ‘El Hormiguero 3.0’ les entregó un viaje para dos personas en el hotel Constants, un paradisíaco oasis situado en las Islas Maldivas. Dado la originalidad de la que ha hecho gala el bailarín para pedir matrimonio a su chica no podemos imaginar de lo que será capaz el día que contraigan matrimonio. ¿Será así de mediática la celebración de su boda?