Varapalo para la princesa Beatriz de York. La hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson acaba de recibir una mala noticia, después de que uno de sus ex novios, Paolo Liuzzo, haya sido encontrado muerto en una habituación en un hotel de Miami. Tal como han confirmado algunas fuentes, la causa de la muerte podría ser una sobredosis y, aunque se produjo el pasado mes de febrero a primera hora de la tarde, ha sido ahora cuando se ha conocido la noticia.

La sobrina del rey Carlos III estuvo saliendo con Paolo Liuzzo varios años. La pareja comenzó su relación en 2005, cuando ella tenía 17 años y él 24, pero, a pesar de la diferencia de edad, los duques de York no se opusieron al romance. No obstante, en 2006, decidieron romper su relación.

Paolo Liuzzo, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

La causa de la muerte de Paolo Luizzo no se ha revelado de manera oficial pero, según ha trascendido, la causa podría ser una sobredosis, pero la investigación continúa en curso. De hecho, algunos medios apuntan a que Paolo no estaba pasando por un buen momento a nivel personal y que no era un secreto que consumía diferentes tipos de sustancias. «Al principio empezó a consumir muchas drogas farmacéuticas, pero luego eso le llevó a la cocaína y a drogas más duras. Era un estilo de vida arriesgado y todos temíamos por él», ha dicho un amigo cercano en unas declaraciones al tabloide The Sun.

Un estilo de vida complicado que le llevó a tener algunos contratiempos con las autoridades. Tanto que, hace unos años, fue arrestado en Australia por diferentes delitos, entre ellos, la posesión de cocaína. Además, estrelló un automóvil alquilado contra un semáforo e incluso dejó sin abonar las facturas por el alojamiento y la comida en un casino. Las autoridades australianas acusaron a Liuzzo de fraude, uso ilegal de un vehículo motorizado, posesión de dos gramos de cocaína y conducción sin el debido cuidado y atención. Liuzzo se declaró culpable y tuvo que hacer frente a una multa de 5.000 dólares.

Paolo Liuzzo, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

El controvertido historial del ex novio de Beatriz de York comenzó en el año 2002, antes de mantuviera una relación con la hija del duque de York, cuando fue acusado del homicidio involuntario de un compañero de estudios en el Colegio de la Santa Cruz. Su compañero, Jonathan R. Duchatellier, de 19 años, murió como resultado de una pelea que tuvo lugar el 5 de mayo de 2002 en un edificio de apartamentos fuera del campus, en la que estuvo involucrado Liuzzo. Finalmente, se le acusó de agresión y fue condenado a trabajos comunitarios.

Procedente de la zona de Woodbory, en Nueva York, Paolo Liuzzo estaba considerado una persona de la alta sociedad estadounidense cuando comenzó su relación con la princesa Beatriz, a pesar de que su historial ya era delicado. La pareja se conoció a través de unos amigos y estuvo saliendo en secreto durante un tiempo. Se separó cuando a Liuzzo se le acusó de homicidio involuntario.

Beatriz de York, junto a su hermana. (Foto: Gtres)

No obstante, antes de esto, la relación entre la pareja estaba muy consolidada, de hecho, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson alentaron el romance y llegaron a invitar a Liuzzo a pasar unos días de vacaciones en la localidad suiza de Verbier. Una decisión que estuvo marcada por la polémica ya que, después se supo que el joven había violado las condiciones de su libertad condicional para pasar las vacaciones con la nieta de la Reina Isabel y su familia.