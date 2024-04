Este jueves, Belén Esteban ha reaparecido ante los medios de comunicación. Lo ha hecho en el histórico local Museo Chicote de Madrid, en plena Gran Vía, con motivo de la presentación de la última campaña de la empresa de gazpachos y demás productos nacionales que fundó en 2021 de la mano de la compañía familiar Cool Vega, Sabores de la Esteban S.L. Pletórica y visiblemente más delgada, la de San Blas ha confesado que se encuentra en un muy buen momento vital, y ha hablado sin tapujos sobre su futuro en la pequeña pantalla, tras varios meses alejada de la vida pública y centrada en su faceta empresarial.

La que fuera colaboradora de Sálvame ha asegurado a las cámaras de Gtres que no descarta volver a la televisión, si bien ahora tiene la vista puesta en su empresa y en el nuevo proyecto profesional en el que se ha embarcado con Fabricantes Studio, la productora que han creado Óscar Cornejo y Adrián Madrid tras la extinción de La Fábrica de la Tele. Se trata de Ni que fuéramos Sálvame, que se estrenará el próximo 15 de mayo en canal Quickie, a través de YouTube, entre otras plataformas digitales. «Eso nunca. Nunca. Yo sigo con mis jefes y es que además nosotros esperamos algún día volver a la tele. No sé dónde. Lo esperamos como locos. Espero sobre todo entretener. Nos hemos tirado a esta aventura. Nos vamos a encontrar maravillas y bombas, pero sobre todo humor», ha desvelado.

Belén Esteban, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Los creadores de Sálvame vendieron a Mediaset su participación en La Fábrica de la Tele poco tiempo después de la cancelación del mítico programa, montando después una nueva empresa audiovisual, Fabricantes Studio, que contrató a Belén el pasado mes de marzo. Dicha productora ha aterrizado en la industria con fuerza y sin límites, en propias palabras de sus creadores, que prometen hacer formatos «de entretenimiento originales y responsables», junto a los rostros que acompañaron a La Fábrica de la Tele en sus diecisiete años de trayectoria. Incluídas Belén Esteban y Carmen Borrego. Sin querer o no, durante su encuentro con la prensa, la princesa del pueblo ha asegurado que la hija de María Teresa Campos también formará parte del elenco de colaboradores de Ni que fuéramos Sálvame.»Estoy muy contenta con mis compañeros. También estará Carmen Borrego de una manera que vais a flipar. No os cuento más detalles porque si no me cortan la cabeza», ha expresado.

Al margen de lo anterior, Belén Esteban también se ha pronunciado al respecto del documental que estaría preparando Jesulín de Ubrique sobre su vida, y sus planes de boda con su actual pareja sentimental, Miguel. «Me parece fenomenal, todo lo que yo he hablado… Él se ha callado por algún motivo, pero que hable, le deseo lo mejor a todos, pero que hable. «A mí me respalda lo más grande y familia de él también», ha dicho sobre el torero. «Dejadme tranquila un poco, Miguel si quiere, pero yo estoy perezosa. Este año no que tengo muchos proyectos», ha añadido sobre su futuro enlace matrimonio con el conductor de ambulancias.

Belén Esteban zanja la polémica en torno a su empresa de gazpachos

Belén Esteban ha aprovechado la presentación de la nueva campaña de Sabores de la Esteban S.L, para desmentir las informaciones que apuntan hacia un mal devenir de la empresa, económicamente hablando. Y es que son varios los medios de comunicación que, en los últimos meses, han interpretado una baja facturación de la compañía como la «ruina» de ésta. «Quiero dejar claro que mi empresa sigue y no estamos arruinados, como muchos han dicho», ha dicho Belén. «Además, somos conscientes de la subida de precios que hay en general, y por eso nosotros hemos decidido bajar un poco los precios», ha añadido.

La televisiva decidió invertir tanto su dinero como su tiempo en esta iniciativa, de la que se ocupa directa y personalmente. En el último año fiscal público, la empresa de Belén tuvo 9.472,06 euros de beneficio, muy lejos de las ganancias declaradas en 2021: 161.986,41 euros. Una caída en los ingresos de más de 152.000 euros, un 94% menos respecto del primer año de vida de la empresa, que tendría una explicación: la inversión realizada en este negocio. «Hay gente que invierte en pisos y yo en tráileres para mi empresa», ha declarado la televisiva.