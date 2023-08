La empresa de gazpachos de Belén Esteban ¿en la cuerda floja?

Parecía que Belén Esteban, al margen de su aparición en la nueva ficción de Netflix que dará continuidad a Sálvame tras su abrupto final, en las próximas semanas; había encontrado en su empresa de gazpachos y demás productos nacionales, Sabores de la Esteban S.L, que fundó en el año 2021, su sostén económico. Sin embargo, los números de ventas del negocio no serían, en estos momentos, todo lo buenos que desearía la princesa del pueblo.

Según apuntan varios medios de comunicación, el último año fiscal de la empresa de Belén tuvo 9.472,06 euros de beneficio. Una cuantía de dinero que, si bien podría impresionar a muchos, si se compara con los 161.986,41 euros que declaró como ganancias en el ejercicio anterior, suponen un desplome económico de más de 152.000 euros que, además, y en resumidas cuentas, es un 94% menos de ganancias que en el primer año de vida de la empresa. Asimismo, si en 2021 contaba con 212.867,08 euros en activos líquidos, ahora solo tiene 16.040,14 en caja.

Belén Esteban durante la promoción de su empresa / Gtres

Atrás quedarían pues las flotas de camiones distribuyendo los productos de la compañía por el mundo, de las que presumía hace unos meses la misma Belén. Y es que con todo, el valor propio de la empresa de la de Paracuellos del Jarama también se habría visto resentido, con una pérdida de ni más ni menos que el 92%, dado que ahora vale solo 13.072,06 euros, cuando en su primer año su patrimonio neto se estimó en 164.986,41 euros. Algo sorprendente si tenemos que cuenta que Cool Vega Company, la empresa murciana que produce todos sus productos a excepción de las patatas fritas que están en manos de Rubio Snacks SL, en junio de este mismo año alardeaba de que en este ejercicio disparó un 67% su facturación, hasta alcanzar los 15 millones de euros, su mejor cifra hasta la fecha.

Con estos números sobre la mesa, tomarían más sentido si cabe ahora las palabras de Belén hace escasos días a El Mundo, durante su asistencia a la premiere de Mi soledad tiene alas, la nueva y primera película dirigida por Mario Casas con Óscar Casas, Candela González, Farid Bechara, Fran Boira y Marta Bayarri, entre otras celebridades, en su elenco. «Estoy muy contenta. Pero… Hoy he visto una noticia de que el aceite sube. A ver, al Gobierno de España: vamos a bajar un poco los precios, porque si no los empresarios los tenemos que subir. Los pequeños comercios nos lo vamos a comer», dijo.

Belén Esteban durante la premiere de una película en Madrid / Gtres

Asimismo, y a propósito también de su negocio, Belén aprovechó las preguntas de los periodistas allí presentes para aclarar la posible entrega de gazpachos a la mismísima Reina Letizia. «Yo dije que quería enviarle gazpachos, pero no he dicho si se los he enviado o no. Yo me he callado… Y si lo hice, de esas cosas no hablo. Porque luego sale de todo», expresó.

Belén pone fecha al estreno de ‘Sálvame’ en Netflix

Cuando se supo del final de Sálvame en Telecinco tras catorce años ininterrumpidos de emisión, Netflix corrió y se hizo con el servicio de ocho de los colaboradores más potentes del formato para una de sus producciones: Kiko Hernández, Terelu Campos, Víctor Sandoval, María Patiño, Chelo García-Cortés, Lydia Lozano, Kiko Matamoros y la propia Belén Esteban, que ha puesto fecha al estreno del programa.

Según la ex colaboradora de Sálvame, el programa que abarque al nuevo universo del mítico formato se estrenará durante el próximo mes de octubre en la plataforma digital. «En octubre sale nuestro programa. No puedo decir nada, pero la gente lo tiene que ver», adelantó Belén.