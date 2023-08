Terelu Campos y sus dos dramas veraniegos en Málaga: «Es lo peor que me podía ocurrir»

Como cada año, Terelu Campos ha disfrutado de unos días de veraneo en Málaga. La capital de la Costa del Sol es, sin ningún género de duda, la ciudad favorita de la hija de María Teresa Campos. No está siendo un estío fácil para ella ya que no se saca de su cabeza el delicadísimo estado de salud de su madre, quien ni tan siquiera ha podido viajar a su Andalucía querida para disfrutar de la playa. La salud es lo primero y en estos momentos la de la veterana comunicadora está lejos de ser la mejor. Pero ese es otro tema.

Como quiera que sea, la colaboradora se ha tomado unos días de descanso merecido tras estar haciendo las Américas con Netflix. Son ya varios años acudiendo a su casa malagueña, en la que se reencuentra con amigos de toda la vida. De hecho, no es ningún secreto que uno de sus planes favoritos es bajar a la piscina de su urbanización para ponerse al día. Sin embargo, la mala fortuna parece haberse cebado con ella este año.

Terelu Campos reconoce que el agua dulce de su casa en Málaga es su oasis «porque es el único lugar del mundo en el que me pongo en biquini, porque me siento protegida y segura», cuenta en su blog en Lecturas. Unas líneas en las que también ha querido contar que sus días allí no han sido lo mejor que podría desear por dos motivos.

El primero está relacionado con la mencionada piscina: «El primer día que llego a la casa de Málaga veo que el agua de la piscina empieza a ponerse verde. Eso para mí es lo peor que me podía ocurrir. Como ya sabéis, yo a la playa voy poco por el tema de la prensa y otro tipo de cosas», cuenta. No poder disfrutar de uno de sus planes favoritos del verano le ha ocasionado una tristeza medida que ha querido compartir con sus seguidores.

Aún quedaba otro drama, esta vez con el agua salada como protagonista: «Cuando estoy entrando en el mar, veo que hay un matrimonio que sale despavorido del agua. Les acaban de picar tres medusas: dos a ella y una a él. Al ver la escena digo: «Terelu, no me lo puedo creer. La piscina verde y el mar con medusas».

La situación se tornó todavía más embarazosa ya que Terelu Campos tenía otra manía: llevar un cubo para llenarlo de agua «y enjuagarme los pies para no tenerlos llenos arena». ¿Cómo se resolvieron estas dramáticas vacaciones de la hija de María Teresa. Ella misma lo desvela: «Al final, hice algo ridículo porque tuve que coger el cubo, llenarlo de agua y echármelo por encima en la orilla». Sea como sea, con agua dulce, salada, verde o azul, Málaga siempre es un paraíso de desconexión necesario para ella cada verano.