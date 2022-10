Los zapatos planos de Zara con los que acabar la mejor noche de tu vida

¿Cuántas veces hemos oído el refrán «para presumir hay que sufrir»? Pues bien, ya no tenemos que hacerlo, porque en su nueva colección para el otoño Zara ha lanzado unos zapatos planos destalonados con adorno con perlas en la parte delantera que son ideales para un plan de noche. Tienen varios detalles que hacen de ellos unos zapatos muy especiales.

Lo que queremos destacar es que son azules, uno de los colores tendencia de 2022. Se llevan los looks monocolor, así que para combinarlos con estilo podemos elegir un vestido o un mono en alguna tonalidad de azul que nos guste, como el turquesa o el marino.

A esto hay que sumar que el adorno con perlas en la parte delantera les da a los zapatos planos un toque muy elegante y glamuroso. ¡Listas para brillar! El tejido con textura también hace que se vean muy sofisticados.

A la hora de elegir un look, siempre prestamos mucha atención a la comodidad, y estos zapatos de Zara son estupendos para ir elegantes y, al mismo tiempo, no tener que preocuparnos por el dolor de pies. La tira trasera es elástica, así que, aunque no dejan de ser unos zapatos destalonados, los pies quedan bien sujetos, y caminar con ellos es muy cómodo.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, especialmente diseñada para ofrecer el máximo confort. Y, por último, el acabado en punta es un gran acierto, ya que alarga y estiliza visualmente la silueta.

¿Cómo combinar los zapatos planos de Zara?

El look que nos propone el buque insignia de Inditex es fabuloso para ir a la oficina o asistir a una reunión: un jersey de punto de cuello alto en color gris, un pantalón vaquero de corte recto y los zapatos planos destalonados en tejido con textura.

Para salir por la noche, podemos elegir un look rompedor con una falda mini efecto piel y una blusa cropped con manga abullonada, ambas prendas en color negro. El contraste de negro y azul es muy elegante.

Estamos convencidas de que estos zapatos destalonados con adorno con perlas en la parte delantera se van a convertir en los favoritos de las estilistas y las expertas en moda esta temporada. Están disponibles en la tienda online de Zara por 39,95 euros, desde el número 35 hasta el 42. En la web también podemos consultar la disponibilidad en nuestra tienda Zara más cercana.