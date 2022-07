No cabe la menor duda de que, las transparencias y los brillos son dos tendencias que han venido para quedarse. Este tipo de tejidos aportan glamour y sofisticación a partes iguales al más puro estilo Sexo en Nueva York. En la histórica y conocida ficción protagonizada por la eterna Carrie Bradshaw, papel interpretado por todo un icono de la moda, Sarah Jessica Parker, ya dejan claro que este tipo de prendas no pueden faltar en nuestro vestidor, ya que no pasan de moda y a la vista está de que es así.

Esta moda ha llegado hasta las royals más conocidas, que no han dudado en lucir sus looks más atrevidos cuando la ocasión así lo ha requerido. La Reina Letizia, que siempre está al tanto de las últimas tendencias no ha dudado en añadir a su colección de ropa prendas donde los brillos y las transparencias cobran un gran protagonismo.

El pasado mes de junio, la consorte acudió a la entrega de la Bandera Nacional a la Fuerza de Guerra Naval Especial, que tuvo lugar en el muelle de San Sebastián de Elcano en Cartagena, Murcia. Evento para el que doña Letizia se decantó por un diseño de corte trapecio -uno de sus preferidos-, con escote caja y sin mangas. Sin embargo, lo que más llamó la atención del diseño fue el tejido de encaje con el que estaba confeccionada esta pieza tan especial. Estilismo que conjuntó con unos zapatos de la firma Magrit en azul celeste.

Quien también se encuentra en esta lista de royals que han apostado por las tendencias que marcaron un antes y un después en la industria de la moda, esa es la mismísima princesa Diana. La que fuera esposa del príncipe Carlos siempre demostró su buen gusto por la moda, no solo cuando acudía a actos oficiales, sino cuando era fotografiada en su día a día.

Como no iba a ser menos, Diana Spencer también llegó a lucir transparencias. Una de las ocasiones fue en 1990 durante una cena. Para la especial ocasión, se enfundó en un minivestido negro con el citado tejido y detalles metalizados que combinó con unos elegantes stilettos.

Victoria Federica, que ha dado a su vida un giro de 180 grados, se ha convertido en una de las influencers nacionales del momento. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha sacado a la luz una de sus grandes pasiones: la moda.

Hobby que ha heredado de su progenitor. De hecho, en varias ocasiones se les ha podido ver juntos en algún desfile de Alta Costura, como Louis Vuitton. En su perfil de Instagram, Vic -como la llama su entorno más cercano-, comparte sus looks camaleónicos para cada ocasión. Desde outfits sencillos que luce en el día a día hasta conjuntos más elaborados en los que las lentejuelas, los brillos y las transparencias acaparan toda la atención.