El total look de Teresa Bass en Japón a un precio low cost

En su viaje por Japón, Teresa Bass ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con un look espectacular. Con el estilo y buen gusto en el vestir que tanto le caracterizan, la influencer ha escogido un total white look compuesto por una falda, un top y un chaleco acolchado. Para darle el broche redondo al estilismo, ha apostado por un abrigo de Oofwear, el cual no ha tardado en hacerse viral. ¿Lo mejor? Está disponible en la tienda online de la marca a precio low cost gracias al 50% de descuento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa Bass (@teresa_bass)

El abrigo animal print de Oofwear

Aunque poco a poco se esté acabando el invierno, Teresa Bass ha creado una auténtica necesidad con este abrigo en su viaje a Japón. Un abrigo peluche corto, con forro de borreguito en el interior y cierre de cremallera. El diseño es precioso, en color beige con motas negras al más puro estilo animal print.

Cómodo, abrigado y con mucho estilo, merece tener un hueco en nuestro fondo de armario. Es perfecto para el día a día, ya que lo que buscamos en esta época del año es el máximo confort e ir lo más calentitas posible. Combinarlo es sencillo, teniendo en cuenta que por su diseño debe ser la prenda protagonista.

Podemos ir a lo seguro con un pantalón vaquero, una sudadera y unas zapatillas abotinadas. El pantalón vaquero estilo mom-fit es tendencia esta temporada, y es una opción fantástica para todas nosotras porque favorece a todos los tipos de cuerpos: estiliza y alarga visualmente las piernas.

Claro que también podemos arriesgar un poco más con el estilismo y escoger un pantalón cargo y un jersey de punto suave. En este caso, el mejor calzado son unos botines de caña baja con suela track. Un look ideal para salir a dar un paseo o quedar a tomar un café con las amigas.

Y si nos apetece ir un paso más allá, con una falda larga vaquera, una camisa y unos botines cowboy tendremos el estilismo perfecto con el abrigo peluche de Oofwear. Un look cómodo y elegante que es ideal para ir a la oficina o acudir a un evento, por ejemplo.

Si te ha gustado tanto como a nosotros el abrigo que teresa Bass ha lucido en su viaje a Japón, lo puedes encontrar en la tienda online de Oofwear por solo 29,50€ en lugar de 59€ gracias al 50% de descuento. Es de talla única.