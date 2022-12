Vuelven a ser tendencia las botas Olsen en Instagram

Desde que nació en 2006, The Row, la firma de las gemelas Olsen, ha sido responsables de muchos de los artículos tendencia en el mundo de la moda. Todas recordamos las sandalias de tiras y plataforma o el bautizado como bolso banana. Para este invierno, las botas con cremallera delantera de las gemelas Olsen se presentan como una tendencia que seguro enamorará a las estilistas e influencers.

Son la versión’minimal’ de las conocidas botas militares. Cómodas, versátiles y estilosas, ofrecen un mundo de posibilidades a la hora de combinarlas. Para un look de diario, con un pantalón vaquero de corte recto, un jersey de punto grueso y un abrigo largo, quedan de maravilla.

También podemos ir un paso más allá y apostar por una falda maxi, una de las prendas estrella de la temporada, un jersey clásico y una cazadora de avidor con aplicación de pelo en un color neutro, como el negro o el blanco roto. Las botas con cremallera delantera no han tardado en hacerse virales en Instagram. En la red social podemos encontrar varios looks en los que podemos inspirarnos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francesca Saffari (@francescasaffari)

Botas con cremallera delantera

Las botas clásicas siempre han llevado la cremallera en la cara interna. Pero las reglas en el mundo de la moda han cambiado muchísimo en los últimos años, y ahora se llevan las botas con cremallera delantera.

Si quieres unirte a esta tendencia, en la nueva colección de Shein hemos fichado estas botas en color negro y con suela track. Las opiniones que hay sobre ellas son estupendas: «Las botas me encantaron. A parte de lindas son súper cómodas por el material, que no es duro es más bien suave. Y son súper livianas. No pesan nada y no cansan».

Unas botas que seguro te encantará tener en tu fondo de armario hasta la llegada de la primavera. Si te apetece lucir un look muy cañero, puedes combinarlos con unos leggings efecto piel en color negro, una sudadera de estilo oversize y una biker.

Las botas de Shein también son estupendas para una salida con las amigas, si buscas un look arreglado pero no demasiado formal. En este caso, puedes combinarlas con una falda mini, una camisa con algún detalle especial, como las mangas abullonadas, y un abrigo largo.

Las botas con cremallera delantera están disponibles en la tienda online por 39,75 euros, desde el número 35 hasta el 40.