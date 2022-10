Teresa Andrés Gonzalvo nos enseña cómo darle un toque diferente a tu look con este choker de Zara

El choker es el accesorio de moda de 2022, y todo apunta a que ha llegado para quedarse. Un accesorio noventero que, además de ser muy versátil, aporta mucha personalidad y elegancia a los looks. Esta semana, Teresa Andrés ha compartido en sus stories de Instagram un look con un choker de la nueva colección de Zara que seguramente se va a convertir en un ‘must have’ para influencers y estilistas.

Al pensar en el choker, es inevitable no viajar hasta los años 90, cuando este accesorio vivió su época de mayor esplendor. Aunque nunca han desaparecido del todo, ha sido este 2022 cuando han regresado con más fuerza que nunca.

Esta nueva «ola del choker» se debe, en gran medida, a que muchas de las prendas y accesorios que estaban de moda en los años 90 vuelven a ser protagonistas del stree-style: los pantalones acampanadas, los crop-top, las faldas tubo…

El nuevo choker de Zara

En su nueva colección para el otoño, Zara nos presenta un choker con flor en relieve que no puede ser más bonito. Con cordón ajustable combinado a tono en color granate o negro, es un accesorio que elevar cualquier look a la máxima expresión.

Una de las principales ventajas de este accesorios es su versatilidad. Y es que, se puede añadir tanto a un traje de chaqueta y pantalón con camisa y zapatos o botines de tacón para ir a la oficina como a un vestido largo con escote cuadrado para salir a cenar y a tomar unas copas.

El choker con flor en relieve de Zara se merece lucir en todo su esplendor. Para ello, lo mejor es elegir prendas con escotes como el conocido palabra de honor, que deja al descubierto la zona del cuello. También es un acierto asegurado con cuellos redondos o de pico, y se puede lucir con camisas desabrochadas que los dejen a la vista.

Para no sobrecargar esta zona del cuerpo, es mejor evitar los escotes halter o los cuellos altos para no restar importancia al choker. Es estupendo para looks tanto de día como de noche, y se adapta a la perfección a mujeres de todas las edades y estilos de vestir.

No nos extraña que el choker se haya convertido en todo un éxito de ventas tanto en la tienda online de Zara como en los establecimientos físicos. Tiene un precio de 9,95 euros. ¡Seguro que se agota en cuestión de días!