Tamara Falcó sorprende con una colección junto a Pedro del Hierro

Tamara Falcó y Pedro del Hierro unen sus fuerzas. Después de varios días de rumores y especulaciones por fin se ha confirmado que la marquesa de Griñón está trabajando en una colección con la firma española. La propia Tamara compartía a través de los stories de su cuenta personal de Instagram la noticia de este nuevo proyecto, pero no daba más detalles al respecto. De la misma manera, en el perfil de su marca TFP by Tamara Falcó también ha publicado un vídeo en el que se la ve trabajando con algunos tejidos y prendas y ultimando los detalles de esta colaboración, que va a hacerse pública este 1 de abril: “muy pronto podréis descubrir una nueva colección pensada para ocasiones especiales y diseñada junto a una firma de moda con la que me une una relación muy especial”, escribía la aristócrata este miércoles.

Ha sido esta misma mañana cuando por fin se ha desvelado el misterio. Tanto Tamara Falcó como desde Pedro del Hierro han anunciado la noticia, aunque todavía no se conocen muchos detalles de este especial proyecto, que seguro que se convierte en todo un éxito para ambas marcas. Junto al vídeo que se ha publicado en el perfil oficial de Pedro del Hierro, Tamara Falcó ha escrito una serie de corazones.

Aunque es la primera vez que Tamara Falcó hace una colaboración de este tipo con Pedro del Hierro a través de su marca de moda, lo cierto es que. en varias ocasiones, la hija de Isabel Preysler ha mostrado su apoyo a esta firma. De hecho, el pasado mes de diciembre, la aristócrata compartió con sus seguidores de Instagram un total look de Pedro del Hierro, perfecto para un día de invierno. Un estilismo fácil de combinar y con aire relativamente clásico compuesto por un abrigo en color beige de silueta cruzada y detalles de pelo en el cuello, pantalones de efecto cuero en color negro y corte slouchy, jersey a tono, botines de punta y bolso bandolera, todo de la marca española.

De la misma manera, también se la ha visto con un jersey que ha sido todo un éxito de ventas en la temporada pasada. Una prenda de punto gris de jacquard con detalles de lentejuelas doradas. Un jersey especial perfecto para aportar un toque diferente a un estilismo navideño.

Un gran momento

Después de unos meses complicados, la marquesa de Griñón está viviendo uno de sus mejores momentos. La hija de Carlos Falcó no solo está centrada en sus diferentes proyectos profesionales y en sus estudios en Le Cordon Bleu, sino que, a nivel personal, está feliz con Íñigo Onieva. A pesar de que los rumores de una posible boda suenan con fuerza, ella misma ha declarado que hay que disfrutar del noviazgo, por lo que parece que no tiene prisa por dar un paso más en su relación. Se espera que la pareja acuda junta este fin de semana a una de las bodas más esperadas de los últimos tiempos, el enlace de su primo, Álvaro Falcó, con Isabelle Junot.