Los tacones con plataforma de Stradivarius para ir lo más cómoda posible

Ya puedes mostrar tus tacones con plataformas de Stradivarius que son de lo más cool. Para aquellos eventos donde te sentirás la reina, elevarán tu figura y además ofrecen comodidad.

Los tienes en tres colores distintos, para poder combinar con diversas prendas y llevar en aquellos eventos para marcar estilo con tu mejor vestido.

Los tacones de Stradivarius

Son las sandalias de tacón y plataforma que presentan algunos detalles, como la banda en la tira frontal y la suela interior al tono del zapato.

Vas a poder ganar altura porque el tacón mide 8,5 cm pero no por ello debes ir más incómoda. Al contrario, leva AIRFIT ®, que es la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

De esta manera vas a bodas y comuniones, y a aquellas fiestas nocturnas para darlo todo y bailar hasta tarde sin que el pie te duela.

En tres colores distintos

Las sandalias más psicodélicas están en tres colores diferentes. En color verde, vas realmente original porque es un color que se ve y que se deja notar. Aconsejamos llevar vestidos y monos en negro o blanco para poder combinar mejor.

Mientras que el color beige es algo más común. Permite poder ir a tus eventos favoritos con pantalones de colores y vestidos estampados. Mientras que el color negro es aquel que siempre debes tener porque te saca de un apuro cuando vas a un evento de mayor elegancia.

En este caso, estas sandalias en negro se prefieren con vestidos rosa, naranja, monos en verde y hasta con bolsos en color dorado.

Cómo están elaboradas

Estas sandalias están confeccionadas en corte: 100% poliuretano, forro: 100% poliéster y desde Stradivarius aconsejan no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpiar en seco, no usar secadora, y para cuidar mejor los zapatos, muestran que debemos limpiar el cuero con un paño limpio y seco. El ante delicadamente con un paño limpio y seco. Y el textil charol con un paño húmedo.

Cuánto cuestan los zapatos

Estos tacones están en la web de Stradivarius a un precio de 29,99 euros. las tallas que puedes comprar y que están disponibles son de la 35 a la 40, así eliges tu talla y te la compras en un momento. En esta misma web puedes comprar online otras prendas y accesorios que vendrán a completar las sandalias. Y todo ello en un simple clic.