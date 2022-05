El ‘probador virtual’ de Stradivarius con el que podrás elegir looks desde el móvil

Al tiempo que avanza la sociedad también lo hace la moda. Cade vez son más las tiendas que apuestan por las compras online, algo que lleva instalado en nuestras vidas desde hace tiempo. Sin embargo, más allá de las compras a través de la red, ahora también es posible ‘probarse’ looks desde el móvil. Una nueva realidad de la que hemos sido testigos en la Metaverse Fashion Week y que ahora está al alcance de nuestra mano gracias a Stradivarius.

La firma de moda del grupo Inditex apuesta por la tecnología para ofrecer nuevas maneras de acercar la moda al público. Stradivarius se ha reinventado para apostar por una línea de negocio que se ha dado en llamar Digital Fashion: wear the future now.

La primera de estas colecciones virtuales lleva el nombre de Blueming y ya se encuentra disponible a través de la web para los clientes de la marca. Esta colección se centra en los tejidos vaqueros, pero también estampados florales, prendas metálicas, corsés y prendas con cortes asimétricos. Es un nuevo concepto que busca adaptarse a los códigos de vestimenta del futuro.

El acceso a esta colección y al probador online es bastante sencillo. Basta con entrar en la aplicación de la marca en el área de moda digital, hacernos una foto nueva o elegir una de nuestra galería y comenzar a probar las prendas. Luego se puede descargar la imagen y compartirla en redes.

Aunque Stradivarius está siendo marca pionera en apostar por este concepto, lo cierto es que todo apunta a que a partir de ahora, serán cada vez más las firmas que apuesten por esta tendencia. No cabe duda que las compras online son una realidad desde hace mucho tiempo, pero todavía hay personas que se muestran reacias porque las prendas no siempre quedan de la misma manera que se ve en las modelos. Un inconveniente que ahora, gracias a este tipo de probadores virtuales, es muy fácil solventar, ya que nos permite hacernos una idea bastante clara de cómo queda un determinado look en nuestro cuerpo.

Esta tendencia es, además, compatible con la filosofía imperante en el entorno de la moda, que tiende a prendas duraderas, con una producción ecológica y sostenible y que huye del consumo masivo propio del ‘fast fashion’.

Stradivarius no es la primera marca del grupo Inditex que apuesta por la moda digital. De hecho, recientemente, el buque insignia de la casa, Zara presentaba una colección en colaboración con la marca coreana Ader Error para vestir avatares. Una apuesta revolucionaria que desafía los canónes a los que estamos acostumbrados. Así las cosas y ante esta rápida evolución de la industria textil, no cabe duda de que el futuro, también en el ámbito de la moda, es digital. ¿A qué esperas para probarlo? Lo tienes a golpe de clic.