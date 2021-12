Ya vienen las fiestas de Navidad y es el momento de comprar las prendas de la temporada, si no lo has hecho ya. Siéntete fabulosa con este look de H&M de lentejuelas. Es un conjunto con parte de arriba y de abajo en consonancia y con el brillo que marcará una temporada llena de eventos.

No te pierdas este look, lo puedes comprar por separado o bien en l para deslumbrar todavía más.

Descubre el look de H&M de lentejuelas

Por un lado, tenemos el pantalón en malla bordada de lentejuelas. Es un modelo de talle alto con elástico oculto en la cintura y perneras ajustadas con vuelo a partir de la rodilla. Está forrado y es una maravilla porque es elegante y lo podemos llevar con todo aquello que queramos en los mejores eventos. Su precio es de 39,99 euros, y de momento está sin existencias en la web, pero puedes comprobar si está en la tienda física.

Además seguro que reponen este producto porque es uno de los de más éxito de toda la temporada.

Es acampanado, y su composición es: Tela exterior: Poliéster 95%, Elastano 5%, Forro: Poliéster 100%, en materiales más sostenibles porque la tela exterior es de poliéster reciclado 95% y el forro en poliéster reciclado 100%.

Por otra parte, tenemos la blusa cropped de lentejuelas que te permitirá brillar durante las fiestas navideñas, donde el brilli brilli se impone por encima de muchos otros looks.

En este caso, la blusa tiene un precio de 24,99 euros, y debes mirar si está tu talla, especialmente en la tienda física. Esto te permite probarte tanto la parte de arriba como la de debajo. Si decides quedarte con la blusa entonces te la puedes poner con leggins, jeans, faldas negras y sin demasiada lentejuela porque para esto ya la blusa brilla sola.

Mientras que, si quieres el pantalón por separado, este va bien con un top negro o blanco, con chaqueta de lentejuelas para brillar y poco más, pero el conjunto global siempre es mucho mejor porque te permite lucir un look bien completo.

Este conjunto va perfecto con tus botines o zapatos de tacón alto, aquellos que sueles ponerte en los eventos más que especiales. Desde H&M sugieren llevarlo con pendientes de diversos colores, o en plata o bien oro, con leggings en rosa, y bolso en rosa, negro o blanco de borrego. No te puedes perder este look que te permitirá ser el centro de atención de todas las fiestas.