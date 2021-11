El pantalón que hace una talla menos es de Oysho y cuesta muy poco

Oysho es la cadena de ropa íntima del grupo Inditex, pero eso no quiere decir que la firma no disponga de varios interesantísimos elementos para completar un outfit tan cómodo como elegante. Es el caso del pantalón que hace una talla menos, que es de Oysho y cuesta muy poco.

Pues, si hablamos de looks tanto cómodos como elegantes, está claro que un pantalón flare warm como el de Oysho es una excelente solución para aquellas mujeres que no paran ni un segundo, y que pretenden evitar las prendas que les ajustan demasiado, que no les dan libertad para moverse.

¿Cómo es el pantalón que hace una talla menos?

Este pantalón flare en calidad warm con interior tacto cálido es una opción ideal para el invierno, manteniendo abrigadas las piernas de quien lo lleva puesto, como una alternativa a los joggings clásicos, que se ajustan sobre los tobillos y pueden molestar.

En cambio, un pantalón de este estilo le dará un toque de gracia absolutamente único a tus estilos, combinándolo con cualquier calzado que desees, desde zapatillas para ir a buscar a los niños al colegio, hasta zapatos finos para esa reunión informal de trabajo o una salida con amigas.

Y te hace una talla menos porque es cómodo y ajustado a la vez, ceñido y a la vez nos estiliza. Además, Oysho lo ha confeccionado con un tejido permeable al paso de la humedad, que hace que estés confortable también si quieres usarlo para entrenar ligeramente en casa y es que, si bien no lo recomendamos para ir al gimnasio, puedes hacer yoga con él u otro ejercicio poco exigente.

De alta resistencia, los materiales además poseen protección solar UPF +40 por lo que puedes ponértelo al aire libre con la tranquilidad de que tus piernas no sufrirán calor, algo que suele suceder cuando la exposición solar provoca quemaduras.

Para que esté siempre en su sitio, dispone de una cintura alta elástica con detalles, además de bolsillos sobre los laterales, con cierre por cremallera y también detalles, que hacen la diferencia en comparación con otros pantalones sueltos debajo lisos, sin tanta decoración.

Sobre la elaboración, podemos hablar de una composición 85% en poliéster y 15% en elastano, siendo tanto el exterior como el forro destacados y brindan así una sensación continua agradable.

¿Y cuánto cuesta este pantalón flare warm de Oysho? Pues bien, tiene un precio de 35,99 euros, siendo un pantalón que está pensado para durar años, sin importar si lo utilizas a diario, algo que probablemente pase considerando que sea lo ideal. Quedan pocas tallas, así que date prisa.