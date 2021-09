Pull and Bear tiene el look más ‘comfy’ que no querrás quitarte este otoño

Si bien ya se dejaba evidenciar antes de la pandemia, lo cierto es que con el confinamiento la moda comfy explotó completamente, por la cantidad de horas que pasamos en casa realizando teletrabajo y, por tanto, a la no necesidad de vernos demasiado formales. Así que Pull and Bear tiene el look más comfy para este otoño.

Este estilo mucho más cómodo nos invita a utilizar únicamente aquellas prendas con las que nos sentimos confortables.

En este sentido, los joggers se han posicionado como una interesantísima alternativa a los pantalones clásicos de oficina, como una opción holgada, que permite a las piernas sentirse bien y ligeros durante todo el día, y no por eso mal vestidas, para nada.

Así, vemos como muchas de las principales firmas de la moda a nivel internacional tienen joggers dentro de sus catálogos, y en esta ocasión en particular pretendemos enfocarnos en una de las mejores propuestas de cara a esta temporada, como este jogger de Pull&Bear.

¿Cómo es el jogger de Pull and Bear?

Recuerda que Pull and Bear tiene el look más ‘comfy’ y viene en colores lisos, más concretamente algunos de los que se esperan para este otoño/invierno, como el morado, el verde, el naranja y el azulón, consiguiendo así destacar por encima de otros más aburridos, o que respetan más los tonos tradicionales, como los grises o negros.

Además de sus varios colores, este modelo viene con texto en contraste, que le da un toque de calidad y deja ver cuál es el fabricante, algo que en este caso representa un plus porque Pull&Bear es una marca reconocida alrededor del mundo.

Siguiendo con sus detalles, podemos hablar también de sus bolsillos, generosos, que también marcan una diferencia sustancial con los pantalones más formales, como los jeans y otros básicos, que a veces no nos permiten colocar en ellos todos los objetos a almacenar.

Ahora bien, si se trata de claves de los joggers, una de las que los definen son esa cintura y bajos elásticos, que ajustan el jogger a la forma de cualquier cuerpo, por lo que difícilmente un modelo como éste vaya a quedarte demasiado suelto o ajustado.

Todo ello, con un coste realmente económico e irresistible, porque por no lleva a 20 euros: 19,99 euros y nos llevamos un producto que durará años, y que podemos usar en diversas ocasiones.