Debemos plasmar lo que somos en nuestra maleta o en nuestros looks y conseguir outfits coherentes con cada uno de los planes que tenemos. Pero no siempre es sencillo, ¿Cómo llevar el estilo comfy este verano?

El verano es esa época en la que continuamente nos estamos debatiendo entre planes de lo más chic, propios de cualquier tablero utópico de Pinterest ¡y planes tranquilísimos durante los que solo pensamos en relax!

En casa pero preparada para cualquier plan

No dejes que no tener ningún plan tras una mañana de playa te desanime, tus looks son capaces de atraer la buena o la mala suerte y, seguro que si te pones el pijama y te apalancas en la cama o el sofá ¡tu sola te irás desmotivando!

Así que ponte un conjunto de homewear cómodo, fresquito y a poder ser un poco colorido, hazte un recogido cómodo pero bonito para sentirte guapa incluso para estar por casa y, solo entonces, ¡ponte una peli, proponle a tu pareja jugar a algún juego o haz una videollamada con tus amigas!

Pasarás tu tarde de relax monísima y sintiéndote con el control de la situación ¡gracias a tu look!

¡Se llevan los conjuntos combinados!

Si eres de las que no tienen pijamas y no te gusta pasearte por casa en ropa vieja o antigua ni tener que salir a la calle en camisón si surge la necesidad de tener que ir a comprar algo rápido, lo que necesitas es un conjunto (quizás estilo chándal pero en corto) que no sea tan femenino pero que resulte comodísimo ¡y que te haga girarte a mirar cada vez que te cruces con un espejo!

Debe ser en formato short y, la parte de arriba, puedes elegirla con mangas o sin e incluso con o sin capucha, pero te recomendamos que apuestes por las tendencias de la temporada (porque tu homewear también lo merece) y que te animes por los colores pastel o por los estampados de efecto tie-dye.

Descubrirás que las prendas anchas ¡son las mejores!

Aunque a menudo pensamos que las prendas oversized deben reservarse para el invierno, para introducirlas en looks basados en el layering, llevar ropa ancha en verano también puede ser muy agradable ¡y satisfactorio! Pues tras tantos meses de jeans ajustados y camisetas ceñidas, tu cuerpo seguro que agradece un vestido fluido que caiga sobre tu pecho y que siga tus movimientos de la forma más ligera posible.

¿Puedes imaginar la sensación? Sin duda un completo acierto para las personalidades más románticas ¡que no quieren renunciar a la frescura y la comodidad! Ahora ya sabes cómo llevar el estilo comfy este verano.