No es ningún secreto que la marca más cool de Inditex es una de las que está más al día de las tendencias globales y que se encarga de hacer que lo último en moda esté a nuestro alcance. Descubre las propuestas más interesantes de la temporada en Pull&Bear.

Es por eso que en cuanto las temperaturas empiezan a subir, nuestras ganas de entrar en la tienda y ver cuáles son las novedades que tienen preparadas para nosotros ¡crecen y aumentan hasta conseguir por lo menos una de esas nuevas prendas que están expuestas y decididas a enamorarnos!

Pero por si no has tenido tiempo suficiente para curiosear qué es lo que hay en la Nueva Colección, a continuación, te explicamos cuales son las claves de las tendencias primavera-verano que pronto estarán inundando las calles. ¡Palabra de Pull&Bear!

Los colores que más vas a llevar

Al parecer, esta primavera nos vamos a olvidar de colores básicos como del dúo B&W e incluso de las tonalidades nude, hasta de cualquier punto minimalista o chic que hubiéramos adoptado de las tendencias que había para esta misma temporada hace justamente un año.

Y es que aunque seguimos con prendas de lo más cómodas, la apuesta actual es para los outfits divertidos, despreocupados y con un toque melancólico, que nos recuerda a la infancia de quienes justo empezaban a descubrir los móviles en los 2000.

Rosa, lila y lavanda, amarillo, pero también verde menta y azul cielo, todos con un leve efecto lavado. Y acerca de los estampados y las combinaciones, flores, tie dye e incluso denim, pues en esta categoría tan atemporal tenemos desde petos y faldas, hasta pantalones largos, shorts y chaquetas un poco holgadas.

Además, vemos también muchas prendas algo elásticas, para añadir a los looks un plus de comodidad, aunque no siempre oversize, y es que hay opciones tanto para las amantes de las sudaderas más grandotas, como para quienes adoran los bodys y los tops arrapados a la figura, también muy cómodos cuando viene el verano y de lo más ligeros y fresquitos.

Mafalda recupera su protagonismo

Parece que mítico personaje de Quino se ha hecho un hueco entre las prendas más nuevas y es que ha aparecido por todas partes en prendas de todo tipo que conforman una simpática colección cápsula en homenaje a esa niña que tantas frases célebres nos ha dejado para reflexionar.

Aunque hay múltiples camisetas con su rostro entre las que escoger, los high-lights, sin duda, son la cazadora que lleva a Mafalda bordada en la espalda, y el conjunto en blanco y rojo de sudadera y short que seguro se convertirá en el favorito de muchas, en esas tardes tranquilas de verano en las que solo queremos relajarnos tomando algo con amigas en la terraza de alguna de las del grupo.