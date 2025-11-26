Sara Carbonero, Alejandra Gere o Mónica Cruz: las mejor vestidas en los premios ELLE

La noche madrileña ha vuelto a reunir a los rostros más conocidos, además de permitir a nuestras famosas lucir sus mejores estilismos sobre la alfombra roja de los premios ELLE. Desde Sara Carbonero, hasta Eugenia Osborne o Mar Flores, nadie ha querido perderse uno de los grandes eventos del año. A continuación, hacemos un repaso por algunos de los mejores looks que hemos podido ver durante esta exclusiva velada.

Sara Carbonero

Sara Carbonero en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

La periodista ha apostado por un «total black look», con un espectacular vestido de terciopelo, guantes a juego y joyas en plata. Llama especialmente la atención el espectacular collar de eslabones que luce a conjunto con sus pendientes y uno de los tirantes del diseño. En cuanto al peinado, Carbonero ha optado por lucirlo suelto y peinado en suaves ondas.

Muy emocionada, se ha fundido en un gran abrazo con su queridísima amiga Isabel Jiménez, también presente. Bastante escueta a la hora de responder las preguntas de los reporteros, ha afirmado que solo quiere «cuidarse y centrarse en ella misma».

Mónica Cruz

Mónica Cruz en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

La hermana de Penélope Cruz ha apostado por un favorecedor vestido palabra de honor recto, con volantes en la cintura, y estampado de rombos en gris y blanco. En cuanto al peinado, la actriz ha optado por lucir su melena suelta, flequillo ladeado y peinada con marcadas ondas hacia atrás. Además, ha querido cederle todo el protagonismo al diseño, sin demasiadas joyas que puedan sobrecargarlo.

Isabel Jiménez

Isabel Jiménez en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

La periodista y presentadora de Informativos Telecinco también ha recurrido al terciopelo, y en uno de los colores de la temporada: el granate. Con cuello alto, mangas y una espectacular cola de sirena, Jiménez le ha aportado un toque especial a su look mediante bolso, zapatos y sencillas joyas en dorado.

Gemma Pinto

Gemma Pinto en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

La influencer y modelo ha querido darle un toque festivo a su estilismo gracias a un vestido compuesto por lentejuelas en tono azul marino. El diseño con escote y finos tirantes estiliza al máximo su figura, en combinación con un favorecedor recogido. La novia de Marc Márquez se declara completamente enamorada del piloto y asegura que es «el hombre de su vida». «Si me lo pide, me casaría con él», ha afirmado emocionada. Además, no descartaría sacar un proyecto juntos en el futuro.