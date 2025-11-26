María Palacios se sincera por primera vez sobre la muerte de Aless Lequio

María Palacios ha hablado públicamente por primera vez sobre la muerte de Aless Lequio, hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón, un tema que hasta ahora había mantenido en privado. Durante años, Palacios se había mantenido en silencio, respetando la intimidad de la familia y evitando comentarios sobre la pérdida. En su reciente entrevista, explica que su decisión de no hablar hasta ahora obedece a un deseo de proteger a quienes vivieron directamente la tragedia, y señala que su silencio no significa desconocimiento ni falta de cercanía, sino una elección consciente de discreción.

Según sus declaraciones, la muerte de Aless tuvo un efecto profundo en Alessandro Lequio. Palacios detalla que él sufrió intensamente y que, incluso años después, todavía continúa enfrentando las consecuencias emocionales de la pérdida de su hijo. Durante ese periodo, la presencia de Palacios se ha centrado en acompañar y apoyar a Alessandro en la rutina diaria, ofreciendo cercanía y atención sin intervenir en la comunicación pública ni emitir opiniones sobre otras personas o declaraciones externas.

Palacios ha explicado que su papel ha sido de acompañamiento constante, procurando que la vida familiar siguiera con cierta normalidad pese a la ausencia de Aless. Detalla que ha estado pendiente de las necesidades de Alessandro y de Ana Obregón, en la medida en que le ha correspondido, así como de su hija en común con Alessandro, Ginevra, apoyándola en los momentos en los que la pérdida podía repercutir en su vida cotidiana. Subraya que su testimonio se centra únicamente en hechos que ha vivido directamente, sin involucrarse en valoraciones sobre lo que otros podrían pensar o decir.

La periodista también ha relatado que, durante los años posteriores a la muerte de Aless, ha mantenido contacto y comunicación con Ana Obregón. Señala que los intercambios se han producido en un entorno privado, siempre con respeto hacia la intimidad de todos los implicados, y que su objetivo ha sido acompañar y ofrecer apoyo sin que esas conversaciones se hicieran públicas. Palacios precisa que la cercanía con la familia le ha permitido observar de primera mano cómo se gestionan los momentos de duelo y cómo se organizan las dinámicas familiares en torno a la memoria de Aless.

Alessandro Lequio y María Palacios en Madrid. (Foto: Gtres)

La entrevista de María Palacios se produce en un momento crucial tras el despido de Alessandro Lequio de Mediaset, una decisión vinculada a la publicación de una entrevista de Antonia dell’Atte en El País, donde reaparecían acusaciones contra Alessandro relacionadas con hechos de hace décadas. María Palacios ha explicado que Alessandro recibió la noticia por teléfono y describe la situación como inesperada. Durante la conversación, detalla cómo la familia, incluida su hija Ginevra, se ha visto afectada por la cobertura mediática. Palacios ha aclarado además que su testimonio se centra en su propia experiencia junto a Alessandro, resaltando la convivencia diaria y los momentos personales más difíciles que han compartido, incluyendo la pérdida de su hijo Aless Lequio.