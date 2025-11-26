María Palacios, mujer de Alessandro Lequio, rompe su silencio tras su despido de Mediaset

Desde que Alessandro Lequio decidió rehacer su vida sentimental junto a María Palacios, esta siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano y evitar el foco mediático. Pero ahora todo ha cambiado. Y tras conocerse el repentino e inesperado despido del italiano de Mediaset a raíz de unas declaraciones de Antonia Dell’ Atte (en las que relata el supuesto maltrato al que habría sido sometida por su parte durante su matrimonio), su mujer ha considerado necesario romper con su norma no escrita y conceder una entrevista exclusiva a la revista del saludo para pronunciarse sobre lo ocurrido.

«Nunca ha sido juzgado ni procesado ni condenado. Ni por malos tratos ni por ningún otro delito», comenzaba a explicar la periodista. Continuaba añadiendo que la denuncia de malos tratos que muestra Antonia de 1991 es realmente una denuncia por abandono familiar, y que lo que ella exhibe «es un justificante de denuncia que está manipulado con un líquido corrector».

Alessandro Lequio y María Palacios en Madrid. (Foto: Gtres)

Siendo consciente del impacto que iban a suponer sus declaraciones en la crónica social de nuestro país, Palacios ha señalado que ha decidido romper con su habitual silencio porque considera que «hay que hablar con claridad cuando es necesario», y que en este caso lo es. «Que elija normalmente callar no significa que no tenga voz […] Creo que mi testimonio es muy importante, porque llevamos juntos una vida y jamás he vivido ningún ápice de violencia. Sus relaciones, aunque intensas, han sido todas muy cortas, pero yo le conozco de verdad y sé cómo es realmente […] Veintiséis años junto a alguien dejan huellas profundas: recuerdos, certezas y una manera de vivir que no puede disfrazarse ni inventarse. Por eso me indigna escuchar relatos que no coinciden en absoluto con la realidad que yo he vivido […] Si ahora solo vale la palabra de una mujer, solo por ser mujer, debería valer también la mía, especialmente porque convivo felizmente con Alessandro desde hace casi tres décadas», sentenciaba.

Sobre cómo están viviendo estos días de incertidumbre, María ha asegurado que tienen una sensación de «preocupación y rabia» constante y que consideran que es una situación «injusta y estigmatizante» que está afectando a toda la familia. Incluida su hija, que ya ha preguntado al volver del colegio qué significa la palabra maltratador. Además, confesaba que ha sido una decisión por parte de la cadena de Fuencarral que no se esperaban para nada, ya que «Antonia lleva con esta cantinela muchos años». Aun así, María se ha mostrado incrédula con la posición de la italiana. «Quien la dejó fue él, y bien que lloraba alto para que volviera. Si su matrimonio de tres años (hace ya casi cuarenta) fue un infierno, debería haber cantado victoria cuando la dejó por otra; sin embargo, su reacción fue una rabia inexplicable que no encajaba con la idea de haber vivido ese tormento y tanto miedo. Resulta difícil comprender cómo alguien que asegura haber tenido un verdu­go podía lamentar tanto la ausencia de quien tanto la había hecho sufrir», manifestaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

A pesar de que María Palacios no es la protagonista de la historia, hay quienes también la están juzgando por ello, algo que ha hecho estallar a la mencionada en esta entrevista concedida a ¡Hola! «Yo no soy víctima, ni mucho menos cómplice. Soy una mujer libre, independiente y muy amada», decía, haciendo hincapié en que conoce a la perfección a Lequio y que pondría la mano en el fuego por él sin pensarlo.

Por último, la periodista señalaba que Ana Obregón se ha puesto en contacto con ellos y también «está indignada» con el despido. Por otro lado, ha señalado que desde el principio, Alessandro ha recibido «un cariño inmenso por parte de todos sus compañeros» y que prefería no pronunciarse sobre cómo se plantean el futuro (económicamente hablando) tras el fin del contrato del colaborador de televisión.