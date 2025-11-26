La Familia Real se ha convertido en la gran protagonista de las principales portadas de revistas esta semana. Hace unos días se celebró el 50 aniversario de la restauración de la monarquía con una serie de actos oficiales y un almuerzo privado al que asistió también el Rey Juan Carlos. La Reina Sofía ha sido la gran homenajeada en este aniversario tan especial, con la imposición del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro por su compromiso y servicios a la Corona a lo largo de las últimas décadas.

Un acontecimiento histórico que han recogido la mayoría de las revistas en sus portadas o en sus páginas interiores. Por ejemplo, en Lecturas hablan del agridulce homenaje de la madre del Rey Felipe VI, mientras que Semana destaca su emoción en el momento en el que el monarca le colocó la insignia en el Palacio Real. También ¡Hola! comenta los detalles de estos días de celebraciones, con la presencia del Rey Juan Carlos incluida. Aunque no estuvo en los actos oficiales, sí que viajó desde Abu Dabi para acompañar a su familia en un almuerzo que se celebró en El Pardo.

Portada de la revista Semana. (Semana)

María Palacios rompe su silencio

Tras el reciente y controvertido despido de Alessandro Lequio de Mediaset tras varios años ejerciendo como colaborador, María Palacios ha decidido dar una entrevista en la que cuenta su verdad. La mujer del italiano lleva casi tres décadas a su lado y ha sido un apoyo esencial para él. Ahora por fin ha decidido romper su silencio y salir en su defensa. «Yo no he sido víctima y, mucho menos, cómplice», ha dicho en una entrevista muy esperada.

Portada de la revista ¡Hola!.

El nuevo paso de Aitana y Plex

La pareja formada por Aitana y Plex sigue dando titulares. La cantante y el streamer acaparan la atención de la revista Diez Minutos, que asegura que han dado un importante paso en su relación. La artista está viviendo un gran momento a todos los niveles y está feliz con Plex. Tanto que, tras su triunfo en los Grammy Latinos, aprovechó para dedicarle el premio a su novio. «Se lo dedico a Dani, que le quiero con todo mi corazón», dijo.

La revista recoge también las imágenes de la celebración del 44 cumpleaños de Tamara Falcó, así como el testimonio de Sonsoles Ónega, que ha hablado de la enfermedad que padece su hijo.

Portada de la revista Diez Minutos.

La Rosalía más íntima

Lecturas publica en exclusiva un reportaje en el que desvela los detalles del círculo más íntimo de Rosalía. La artista se ha convertido en uno de los fenómenos musicales, pero a pesar de su éxito, intenta mantener los pies en la tierra. Sus mejores apoyos y quienes han estado siempre a su lado han sido su madre, Pilar Tobella, y su hermana Pili.

Lecturas lleva también a sus páginas un reportaje exclusivo sobre el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja, en medio de las últimas tensiones que han surgido entre su madre y su pareja.

Portada de la revista Lecturas.

Las declaraciones de Marc Ostarcevic

En Semana, Marc Ostarcevic ha concedido una entrevista en la que da detalles sobre cómo fue su relación con Norma Duval. Muy tajante, el ex de la artista asegura que le tenían que ponerle un monumento por aguantarla. Antonio Resines ha tenido que ser ingresado en la UCI mientras que Belén Esteban se muestra pletórica tras su victoria frente a Toño Sanchis, que ha sido condenado a dos años de prisión.