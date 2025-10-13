Todo sobre Alessandro Lequio: su edad, hijos, familia y todo sobre su vida

Alessandro Vittorio Eugenio Lequio Di Assaba, más conocido como Alessandro Lequio o el conde Lequio, es una personalidad televisiva muy habitual en los programas de prensa rosa. Pese a su destacada descendencia, ya que estrecha vinculación familiar con la Casa Real española, su presencia en el papel couché se desencadenó tras conocerse que se encontraba en una relación amorosa con la socialité Ana Obregón, con la que mantuvo un noviazgo en la década de los 90. Su idilio marcaba la pauta de las revistas y sus rostros ocuparon horas y horas de tertulias televisivas; era la pareja del momento y todos los periodistas hablaban de su romance y seguían sus pasos.

¿Cuántos años tiene Alessandro Lequio?

El protagonista de esta noticia nació un 20 de junio del año 1960 en el seno de una familia nobiliaria italiana. Por lo tanto, en la actualidad el tertuliano tiene 65 años. En el plano físico, mantiene una buena imagen, ya que está muy comprometido con la salud y el deporte y en ocasiones ha mostrado su torso, dejando patente, a ojos de todos, su buena forma y su tonificación muscular.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

¿De dónde es Alessandro Lequio y dónde vive?

Natural de Lausanne (Suiza), el colaborador de Vamos a ver, aunque ahora reside en Madrid, pasó su infancia a caballo entre Turín y Suiza. En la primera ciudad fue donde su madre lo ingresó en el centro católico Real Colegio Carlo Alberto. Por otro lado, en Turín se ubicaba el Instituto Montana Zugerberg, en el que cursó la secundaria después de pedirle encarecidamente a su progenitora salir del internado por la férrea y estricta educación que impartían, que terminó por superarlo.

Quién es quién en la familia de Alessandro Lequio

Por la rama materna, Lequio es hijo de Alessandra Torlonia y Borbón, prima carnal del Rey emérito Juan Carlos I, motivo por el que es primo segundo de Felipe VI, actual monarca de nuestro país. Su padre era Clemente Lequio Di Assaba y tuvo una hermana menor llamada Desideria que, en su día, también acaparó el foco mediático.

¿Quién es Desideria, la hermana de Alessandro Lequio?

La hermana de Alessandro Lequio, Desideria —apodada cariñosamente como Didi—, fue asidua de la crónica social cuando su hermano mantenía sendas relaciones con sus dos primeras parejas. Hoy por hoy, mantiene una vida discreta en Italia y se ha desligado por completo de la esfera pública. En el año 2019 atravesó momentos complicados de salud, lo que hizo que el conde se trasladara a Roma a visitarla. Un gesto que dejó reflejada la buena sintonía que guardan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

¿Cuántos hijos tiene Alessandro Lequio?

A lo largo de su vida, el noble hispano italiano tuvo 3 mujeres a su lado y con todas ellas tuvo descendencia. Su primogénito, que vino al mundo el 2 de abril de 1988, recibió el nombre de Clemente, como su abuelo paterno, progenitor del protagonista de estas líneas.

Clemente Lequio en un photocall. (Foto: Gtres)

En segundo lugar, el 23 de junio de 1992, llegó Aless, que obtuvo el mismo nombre que su padre y nació del noviazgo que el televisivo mantuvo con Ana Obregón. Tristemente, el joven perdía la vida el 13 de mayo de 2020 a consecuencia de un sarcoma de Ewing que le habían diagnosticado dos años antes. Un palo muy duro para Alessandro Lequio y para la bióloga que aún lloran su pérdida..

Ana Obregón, Aless y Alessandro Lequio. (Foto: Gtres)

En la actualidad comparte su vida con la comunicadora María Palacios, 16 años más joven que él. Con ella mantiene una sólida relación, fruto de la cual nació Ginevra Ena, la menor del linaje.

Alessandro Lequio con su hija Ginevra Ena. (Foto: Gtres)

¿Quién es María Palacios?

María Palacios Milla periodista de la revista del saludo, es la tercera mujer que ocupa el corazón del aristócrata de manera oficial. La licencianda en comunicación forma parte de una familia tradicional que formaron sus padres, María Milla y Julio Palacios —empresario del mundo del motor—, junto a ella y sus hermanos, Carla, Natalia y Borja.

Con la mencionada, Alessandro Lequio parece haber establecido su vida definitiva. Su vínculo es férreo y totalmente estable y de su unión nació el 17 de agosto de 2016 Ginevra Ena, la menor del clan, que llenaba de ilusión a la pareja y, de la misma manera, a sus hermanos.

Alessandro Lequio junto a María Palacios. (Foto: Gtres)

Un nacimiento que ocurrió tras ocho años de intenso matrimonio, un sacramento que celebraron el 15 de noviembre de 2008 en el Monasterio de Santa María de Sacramenia, situado en un paraje conocido como Coto de San Bernardo, en la provincia de Segovia, y que contó con la presencia de Ana Obregón como testigo del enlace. Una emotiva ceremonia a la que acudió como acompañante de su hijo Aless, segundo vástago del entonces novio de la boda.