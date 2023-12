El pasado domingo, 17 de diciembre, se llevó a cabo el bautizo de Ana Sandra, la bebé que Ana Obregón trajo al mundo por gestación subrogada hace ahora ocho meses, para cumplir con el deseo de su hijo fallecido, Aless Lequio, en mayo de 2020, de convertirse en padre. El evento se celebró en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, situada en la localidad de Alcobendas, en Madrid. La misma, cabe recordar, en la que tuvo lugar el funeral de Aless y que ha albergado todas las celebraciones católicas de la familia Obregón.

Hasta allí se desplazaron los familiares y amigos más allegados de la bióloga, como los hermanos de la actriz -Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio-, Raúl Castillo, su representante e íntima amiga, Susana Uribarri, y su hija Carlota; o Nacho Ansorena, el que fuera amigo y socio de Aless Lequio, y Celia Vega-Penichet, la sobrina de Ana Obregón, hija de su hermana Celia García Obregón y, por consiguiente, prima de Aless. Éstos últimos lo hicieron en calidad de padrino y madrina, expresamente, de la recién nacida.

Clemente Lequio en un evento en Madrid / Gtres

El gran ausente fue, así, Alessandro Lequio, que si bien recibió la invitación al evento, decidió no asistir. «Yo, con todos mis respetos al programa y a la madre de mi hijo, nunca he dicho nada y no diré nada. Sí, claro que me invitaron, y no contesté. Fue simplemente no contestar, no va con segundas y no va conmigo nada de todo esto», ha dicho hace escasas horas en Vamos a ver, el programa de Telecinco a los mandos de Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro, en el que colabora habitualmente. Es digno de mención aquí, que desde que viera la luz la llegada de Ana Sandra al mundo, Alessandro se ha reiterado en su idea de pronunciarse lo menos posible sobre todo lo que tenga que ver con la vida de su hijo Aless. De hecho, el conde ya se mostró muy discreto con la enfermedad y muerte de su hijo.