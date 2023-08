El mensaje de Ana Rosa Quintana a Alessandro Lequio tras la imagen con su hermana ‘secreta’

Alessandro Lequio es un personaje recurrente de la televisión en nuestro país desde que, a comienzos de la década de 1990, saltara a la fama por su relación con Ana Obregón. No obstante, siempre se ha mostrado muy celoso de su intimidad y su vida privada. Más aún, tras el revuelo causado, el pasado mes de marzo, por la maternidad legal de la bióloga vía gestación subrogada, en Miami, en cumplimiento a uno de los deseos del hijo en común de la ex pareja, Aless Lequio, quien falleció en mayo de 2020 a consecuencia de un sarcoma de Ewing.

De ahí, sea como fuere, quizás, que haya extrañado (y mucho) la última publicación del televisivo en su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de dos cientos mil seguidores en Instagram. Alessandro ha compartido una bonita instantánea con su hermana, Desideria, tres años más joven que él. Ambos son conocidos como Dado y Didi y son hijos, cabe recordar, de Clemente Lequio di Assaba y Sandra de Torlonia, hija de la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg y nieta del rey Alfonso XIII. «Amor de hermanos», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

La instantánea ha despertado un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, por el parecido entre los dos. Una de las primeras en hacerlo, y en hacer, precisamente, alusión a esto último, ha sido Ana Rosa Quintana. «Cada día os parecéis más», ha dicho la veterana presentadora, que ha mostrado, una vez más, la buena relación que mantiene con el colaborador de El Programa de Ana Rosa.

A diferencia de su hermano, Desideria, que contrajo matrimonio con el conde Oddone Tournon en septiembre de 1985, en la capilla del Palacio de Torlonia en Roma, y tuvo dos hijos, Giovanni y Tournon; se ha mantenido siempre alejada del foco mediático. De hecho, son muy pocas las veces en las que la hemos visto al lado de Alessandro, al margen de en los destacados eventos familiares, y protagonizando titulares en la crónica social española. La última vez se remonta ni más ni menos que al año 2018, cuando la hispano-italiana presentó problemas de salud que hicieron a Alessandro tomar un avión rumbo a Roma para reunirse con ella.

Alessandro Lequio en Madrid / Gtres

Alessandro Lequio ¿Concursante de GH VIP?

No sabemos si va con premonición o no de una despedida pero lo cierto es que la publicación de Alessandro Lequio con su hermana se produce apenas unas horas después de que vieran la luz numerosos rumores acerca de una posible participación del italiano en la próxima edición de Gran Hermano Vip, que comenzará, según lo previsto, el próximo día 16 de setiembre. Y es que la cadena ha promocionado el concurso con un vídeo en el que aparece Alessandro sentado en un sofá blanco mientras la cámara se acerca lentamente diciendo «No es no. Lo siento, me voy», como si estuviera hablando con el famosos Súper. «¿Un punto a…?». «Un punto a nadie», responde el conde, «Me voy».