Alessandro Lequio no hablará más de su hijo (y tiene un motivo)

Alessandro Lequio lo tiene claro: no volverá a hablar de su hijo. Desde hace meses, el colaborador de Telecinco ha sido el centro del foco mediático por el reciente nacimiento de su nieta Ana Sandra. Mientras Ana Obregón ha hecho portadas en ¡Hola!, entrevistas, post en Instagram e, incluso, una rueda de prensa para presentar El chico de las musarañas y contar detalles de Aless Lequio desconocidos hasta la fecha, el italiano ha decidido guardar silencio. Si bien es cierto que nunca ha querido pronunciarse sobre asuntos relacionados con su hijo -que falleció a causa de un Sarcoma de Ewing- ahora ha dicho ‘basta’. Y tiene un motivo.

«De mi hijo he decidido no hablar porque a él no le gustaría que lo hiciese. Ni de él ni de nada cercano a él», ha explicado en una entrevista concedida para El Mundo. Lo que nunca se imaginaba es que tres años después de la pérdida de su hijo, el colaborador se viera en la tesitura de volver a hablar sobre su vida más privada después de que la bióloga diera la bienvenida a su nieta a través de la gestación subrogada. Pero así ha sido. Y, aunque ya se ha acostumbrado a la exposición mediática a la que lleva años sometido, ha decidido no volver a pronunciarse sobre un tema que le trae mucho dolor.

Un punto de vista que nada tiene que ver con el de la intérprete de Ana y los siete, que continúa recordando a su hijo cada día. «Una vez que eres consciente de que no puedes hacer nada para evitarlo, tienes que aprender a convivir con ello. Lo absurdo es esa gente que rentabiliza la fama, pero luego quiere tener sus horas de libertad. La popularidad es un trabajo a tiempo completo, no hay vacaciones ni días libres. Otra cosa es aprender cómo funciona el sistema para saber utilizar la puerta de atrás», ha añadido Alessandro Lequio en el medio citado.

Y es que, ya expresó esta postura en El programa de Ana Rosa, cuando su nombre y el de su hijo volvieron a inundar los titulares de la prensa del mundo entero, lo que le hizo tener algún que otro encontronazo con Ana Obregón. «Por respeto a mi principio de silencio, necesito no hablar más. Esta ha sido mi única postura, aunque en los últimos días he realizado algún comentario puntual, por la presión que he sentido», sentenció entonces. Una postura que le llevó a enfrentarse a multitud de críticas; críticas que siempre le han dado igual, y así ha vuelto a confesar. «Me dan igual las sonrisas del público y lo políticamente correcto», ha zanjado.

A día de hoy, lo único que quiere Alessandro Lequio es «ser auténtico», llevar la pérdida de su hijo en la más estricta intimidad y disfrutar de la nueva vida que tiene junto a su mujer y su pequeña. De su nieta, hasta la fecha, ni rastro.