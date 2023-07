Es la noticia de la semana. Bertín Osborne espera su sexto hijo con 69 años junto a Gabriela Guillén, la joven con la que supuestamente mantiene una relación sentimental desde el pasado mes de abril. Según publicó Lecturas, la mujer de 32 años se encontraría en el primer trimestre de gestación por lo que la bienvenida del nuevo bebé del clan se espera en torno al primer mes del próximo 2024. Sin duda, el huracán mediático de la semana se ha centrado en este inesperado embarazado y, como era de esperar, las reacciones con diferentes opiniones no han tardado en llegar, incluida la de Ana Obregón, una de las más esperadas.

La protagonista de Ana y los siete daba la bienvenida a su nieta Ana Sandra el pasado mes de marzo, convirtiéndose en madre legal de la pequeña y teniendo que hacer frente a una lluvia de críticas que no ha parado desde entonces. Es por ello que, tras salir a la luz la nueva paternidad de Osborne, Ana Obregón no ha dudado en posicionarse públicamente sobre el tema. «Enhorabuena Bertín. Cuanto me alegro y lo sabes. Tu suerte es ser hombre así que no te criticarán», escribía en su cuenta oficial de Instagram, lanzando una pulla a todos aquellos que han dedicado su tiempo en opinar negativamente contra su reciente «maternidad».

Historia de Instagram de Ana Obregón/ Instagram

Y, como una «reacción en cadena», Alessandro Lequio ha sido el siguiente en discordia en opinar sobre estas últimas palabras de Ana Obregón. El veterano colaborador no ha dudado en hablar sobre las declaraciones de su ex pareja acerca de la paternidad de Bertín y es que, bajo su punto de vista, su situación y la del presentador no son para nada similares: «Son dos historias que no tienen nada que ver. Pero nada que ver. Y no me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo. No hay que explicarlo. Se entiende perfectamente, por favor», comenzaba a reprochar el italiano.

Alessandro Lequio en ‘El programa de Ana Rosa’/ Mediaset

Su opinión era sostenida al instante por Patricia Pardo y Joaquín Prat, quienes mostraban la misma postura que su compañero: «Es que no se puede comparar. En el matiz está la diferencia», comentaba Prat. Paloma Barrientos, en cambio, sostenía una opinión diferente: «Antes de saber la historia de que Ana iba a ser abuela, hubo muchísimas críticas al principio, precisamente por la edad de Ana, os lo recuerdo», decía sin conseguir convencer a Lequio.

De nuevo, las palabras de Alessandro Lequio vuelven a poner de manifiesto el cruce de indirectas que no han cesado entre él y Obregón desde que la presentadora volviera a España con la pequeña Ana Sandra en sus manos. Las pocas veces que se ha pronunciado sobre su debut como abuelo han dejado en evidencia el distanciamiento que siente hacia la decisión que tomó la bióloga basándose en el testamento ológrafo que supuestamente les trasladó su hijo en común antes de fallecer.