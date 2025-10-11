La presentadora de Mediaset que habría estado con Alessandro Lequio: "Es ella la que rompió la relación"

Mar en calma, el libro de memorias que ha escrito Mar Flores, ya va por la segunda edición y ha situado a Alessandro Lequio en el centro de la noticia. Ahora todo el mundo está pendiente de los pasos del colaborador y en LOOK hemos informado de sus movimientos desde el principio, por eso hoy os traemos una noticia que os dejará sin palabras. Según Fiesta, el programa que presenta Emma García, en Telecinco, Lequio mantuvo una relación con una famosa presentadora de Mediaset.

Diego Reinares, el periodista que firma esta información, no ha tardado en desvelar la identidad de la protagonista. «Duraron menos de un año juntos, la conoció cuando acababa de romper con María Palacios por unos meses, en el tiempo en el que estuvieron separados. Esta presentadora es Susana Molina y fue presentadora de Telecinco y Cuatro. A ella Lequio le regaló un álbum de recuerdos como el que le hizo a Sonia Moldes», ha comentado al respecto.

El romance secreto de Lequio

Tal y como recogimos en este periódico, Sonia Moldes se sentó en el plató de ¡De Viernes! y dio una entrevista para hablar de su historia con Lequio. Según dijo, el tertuliano le entregó un libro de recuerdos, prueba que demostraría que el noviazgo que mantuvieron era sólido.

Información del programa ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Diego Reinares ha mencionado la experiencia de Sonia Moldes para explicar que, según sus datos, Alessandro Lequio hizo lo mismo con Susana Molina. Para sorpresa de la audiencia, eran muchos los que conocían este romance. Por ejemplo, el colaborador Omar Suárez ha declarado: «A mí me dicen que es ella la que rompe la relación, Alessandro fue una anécdota en su vida». Siguiendo esta teoría, la comunicadora no se tomó en serio las intenciones de su conquista y no se esforzó en formalizar la historia.

Sin embargo, Alexia Rivas tiene otra versión. Ella sostiene que fue Alessandro quien quiso terminar con Susana porque se dio cuenta de que todavía seguía enamorado de su ex. «Cuando Alessandro dijo «hasta aquí hemos llegado», Lequio piensa: tengo que volver con María y voy a reconquistarla». Tal y como ha adelantado Reinares, el italiano empezó con Susana durante un paréntesis que tuvo con María Palacios, por eso dio marcha atrás y reconquistó a la que hoy por hoy es la madre de su hija.

Alessandro Lequio, sincero y directo

Alessandro Lequio por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Alessandro Lequio lleva mucho tiempo en boca de todos, pero él quiere mantener la misma postura que ha tenido durante los últimos años. No está interesado en llamar la atención ni en hablar de cuestiones que pertenecen a su intimidad. Sin embargo, le dio una entrevista a Joaquín Prat para aclarar las cosas y recalcó que, según su punto de vista, nunca ha sido novio de Sonia Moldes, por eso las acusaciones de la modelo no tienen sentido.

«Yo utilicé el terminó cortejar en la entrevista con Joaquín Prat. Cortejar no es ser novios, es estar en modo candidatura, no en el cargo oficial… No es ser novios, es hacer méritos para serlo. Efectivamente, en aquella época estaba con esta señora y con otras tantas, incluida la que es hoy en día mi mujer. Un tutti frutti, así era yo de creativo…», comentó, haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza. Ahora sólo falta esperar para ver si dice lo mismo de Susana Molina.