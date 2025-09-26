Carolina Monje, la última novia de Aless Lequio, ha reaparecido en redes sociales para mandarle un emotivo mensaje a su marido, Álex Lopera. Tres años después del fallecimiento del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, la joven pasó por el altar con el hombre que le hizo recuperar la ilusión en el amor y con el que ha sido madre.

Coincidiendo con el 33 cumpleaños de Lopera, Monje -que tras la muerte de Aless decidió dar un paso atrás en su exposición mediática-, ha publicado en su cuenta personal un carrete de imágenes de la mano de una dedicatoria en la que da cuenta que su pareja es el gran amor de su vida. «Feliz cumpleaños al mejor marido, al mejor padre y al mejor compañero de vida. Te queremos», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina Monje Vicario🌸 (@carolinamonje.v)

A través de sus stories temporales de Instagram, la diseñadora ha abierto parte de su álbum de fotos de la historia de amor que ha construido con Lopera: desde su boda hasta el gender reveal -la fiesta de revelación del sexo- de su segundo bebé. Cuando su primogénito aún no había cumplido su primer año de vida, la última novia de Lequio anunció que estaba embarazada de nuevo de una niña.

Tras la dura pérdida que supuso para la joven el fallecimiento de Lequio, Carolina decidió vivir el duelo en la sombra y arropada por los suyos. Lo que nunca imaginó fue que poco tiempo después volvería a enamorarse de nuevo y, casi en tiempo récord, formar esta familia con Lopera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina Monje Vicario🌸 (@carolinamonje.v)

La única persona del clan Obregón con la que tiene relación

Desde la muerte de Aless Lequio en mayo del 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia del Covid-19, Carolina Monje ha tratado de tener un perfil discreto ante los medios. De hecho, solo ha concedido entrevistas que tengan que ver con su trabajo como diseñadora.

Sin embargo e inevitablemente, su nombre volvió a salir a la palestra debido a la llegada al mundo de Ana Sandra, la hija de Aless Lequio. Entonces se barajó que Ana Obregón le habría pedido a Carolina que fuera la madre gestante -aunque fue una noticia que nunca se llegó a confirmar-. De hecho, Monje nunca ha hablado públicamente sobre la menor ni sobre nadie de su ex familia política.

Carolina Monje, Celia Vega-Penichet y Ana Obregón. (Foto: Gtres)

Aunque ha habido un claro distanciamiento con la que fue su suegra, lo cierto es que Carolina sí que mantiene una amistad con la que fue la gran confidente de Aless: Celia Vega-Penichet, prima de Lequio y sobrina de Obregón -de hecho, según contó la actriz, será la persona que se haga cargo de Ana Sandra cuando ella fallezca-. A través de redes sociales, al menos, Carolina y Celia se intercambian mensajes públicamente. De hecho, Penichet siempre ha felicitado a la diseñadora en el universo 2.0 cuando ha dado una buena noticia como su boda con Lopera o su maternidad.