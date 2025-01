Carolina Monje, última novia de Aless Lequio, se convierte en madre

Carolina Monje (última pareja de Aless Lequio) y su marido, Álex Lopera, se han convertido en padres primerizos este viernes, 10 de enero. Tal y como se ha publicado, la joven ingresó durante la pasada madrugada en un hospital de Barcelona para dar la bienvenida a su primer hijo después de un largo parto en el que finalmente todo ha salido bien.

Por ahora, el matrimonio no se ha pronunciado sobre esta buena noticia, ya que siempre ha preferido optar por un discreto segundo plano, en cuanto a su vida personal se refiere, algo que parece que no va a cambiar con la llegada del nuevo miembro de la familia. Es por ello por lo que la pareja ha decidido no recibir visitas en el centro hospitalario con el objetivo de que no trasciendan mayores detalles.

Vanitatis, el medio encargado de publicar estos datos, también publicó tan solo unas horas antes del parto unas fotografías en las que Álex y Carolina aparecen disfrutando de un fin de semana en la Playa de Castelldefels, el lugar donde han vivido su última escapada siendo una unidad familiar de dos, la cual, desde este 10 de enero, ha pasado a ser de tres.

Carolina Monje y su discreto embarazo

El pasado mes de junio, Carolina Monje anunció su embarazo a través de un emotivo vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram que no dejó indiferente a nadie. «14 semanas de puro amor», escribía junto a unas imágenes en las que aparecían varios de sus seres queridos reaccionando a la noticia.

Tan solo unos días después, Carolina compartió con sus seguidores uno de los momentos más emocionantes de su embarazo: el gender reveal, donde descubrió que el bebé que esperaba sería un niño. Desde entonces, aunque ha continuado mostrando su día a día en las redes sociales, los detalles sobre su embarazo han sido más bien escasos. Eso sí, Carolina ha mantenido a sus seguidores al tanto de la evolución de su barriguita a través de diferentes publicaciones en las que dejaba patente su ilusión y ganas de recibir al pequeño: «Hola, baby. Mamá te espera», escribía. A pesar de su gran actividad en redes sociales, Carolina ha optado por mantener en privado algunos detalles importantes de esta etapa, como el nombre que ha elegido para el bebé, el cual sigue siendo un auténtico misterio que se desconoce si querrá revelar en un futuro.