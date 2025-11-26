Barcelona vibra con los Ondas 2025: gala histórica y una alfombra roja de alto voltaje

La alfombra roja de los premios Ondas 2025, celebrada en el majestuoso Gran Teatro del Liceu de Barcelona, volvió a reunir a las personalidades más destacadas de la radio, la televisión y la música, además de representantes de las plataformas de streaming que hoy forman parte del ecosistema audiovisual. En esta 72º edición, en la que se presentaron 542 candidaturas procedentes de 18 países, la atención no solo se centró en los galardones, sino también en la sofisticación y creatividad de los estilismos que desfilaron por el photocall previo al inicio de la ceremonia. La cita comenzó a primera hora de la mañana en el Palacete Albéniz y, posteriormente, se trasladó al Liceu, donde se concentró la actividad principal.

Como es habitual, la gala mantuvo un tono sobrio y elegante, reflejando el respeto por la profesión, aunque varias invitadas lograron destacar por su apuesta de estilo, demostrando que incluso en un evento de protocolo pueden brillar con personalidad y originalidad. Entre ellas, Macarena Gómez deslumbró acompañada por su marido, Aldo Comas, con un vestido largo de lentejuelas ocres de Teresa Helbig, mientras Nathalie Poza, premiada como mejor intérprete femenina en ficción por Furia, optó por un diseño negro volumétrico de Marlota con construcción arquitectónica y falda con aberturas laterales. Alejandra Herranz, reconocida como mejor comunicadora del 2025, se decantó por un vestido largo berenjena con pedrería y capa de tul semitransparente de la colección Fiesta de El Corte Inglés.

Aldo Comas y Macarena Gómez en los premios Ondas. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Carmen Machi y Clara Sans, protagonistas de la serie Celeste, prefirieron el negro: Machi con un sencillo dos piezas de pantalón y blusa con mangas capa, y Sans con un original vestido midi de crochet de patrón asimétrico. Mara Torres, presentadora de la gala, brilló con un vestido largo de falda de tul y blusa con escote en V, mientras Loles León rompió esquemas con un chándal negro decorado con calaveras de glitter. Paco Lobatón, galardonado con un premio especial, acudió acompañado de su hija Berenice Lobatón, quien lució un elegante vestido de tul gris de Victoria Martín Berrocal, complementado con sandalias Lodi y joyas de M de Paulet. Cris Regatero optó por la sofisticación minimalista con un ‘slip dress’ negro, y la influencer Raquel Martínez (Bonbonreich) se destacó con un vestido midi borgoña con escote bardot y drapeados satinados.

Loles León en los premios Ondas. (Foto: Gtres)

La jornada dejó patente que los premios Ondas siguen siendo no solo una celebración del talento radiofónico, televisivo y musical, sino también un escaparate de estilo y creatividad, donde cada invitado aporta su sello personal a la alfombra roja y la ceremonia. La combinación de moda, elegancia y reconocimiento profesional convirtió a esta edición en una cita inolvidable dentro del calendario cultural y mediático español.

Noticia en ampliación…