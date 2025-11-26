El entorno de Antonio Resines se ha pronunciado sobre el último ingreso en la UCI del actor en el Hospital San Rafael de Madrid el pasado 13 de noviembre, donde ha permanecido durante una semana. Loles León, Ana Guerra, Luis Merlo o Mónica Cruz han dado parte de la última hora de su estado de salud tras hablar con el protagonista de Los Serrano por teléfono o por a través de terceras personas allegadas al intérprete.

Lo que se sabe del ingreso en la UCI de Resines

Jorge Borrajo desveló el pasado 25 de noviembre en El tiempo justo que el actor -que en 2021 pasó 23 días en coma luchando por su vida- se había visto obligado a cancelar su agenda y sus compromisos profesionales a raíz de este último ingreso debido a un problema de salud que «causó cierta preocupación» en su entorno.

Antonio Resines ha pasado una semana en la UCI. (Fotos: Gtres)

Afortunadamente, Resines ya está en casa recuperándose y fuera de peligro, tal y como también han confirmado sus amigos a los medios. «Está muy bien. Antonio, qué bien te ha salido todo cariño. Le he mandado muchos mensajes, está muy animado, nada de lo que preocuparse, está deseando ya ir a tomar cañas», ha comentado Loles León.

Quien ha podido hablar también con el actor es Ana Guerra -ya que su marido, Víctor Elías, es como un hijo para Resines-. La artista, que ha medido mucho sus palabras, ha desvelado que sí que han podido hablar con él tras haber sido dado de alta: «Fue a la función de Víctor y ya está en casa, fuera de peligro y eso es lo importante. Manda fotos muy alegre, despreocuparos, está con su humor de siempre y más Resines que nunca, está muy bien».

Carmen Machi, que ha coincidido con el protagonista de Un lío de millones en varios sets de rodaje, ha hablado sobre la fortaleza del actor ante las adversidades de la vida. Aunque no ha podido «hablar con él», se ha deshecho en halagos hacia su compañero: «Antonio es vida. Últimamente he trabajado en tres películas seguidas con él. Él tiene un motor dentro que es inagotable, no hay que preocuparse, doy fe. Él tiene un punto de gruñón que no viene mal. Es un tipo tremendamente generoso, un disfrutón y le encanta terminar pronto de trabajar. Él es fuerte».

Su entorno se ha pronunciado sobre su último parte de salud. (Foto: Gtres)

Quien tampoco era conocedora del último ingreso de Resines en la UCI es Mónica Cruz. La cuñada de Bardem se ha mostrado sorprendida ante la noticia y ha explicado que, como tiene un amigo en común con el intérprete, lo llamará para conocer de primera mano lo que ha ocurrido: «No tenía ni idea, pero ya pasó el susto»: Además, ha aprovechado la ocasión para mandarle un mensaje: «Antonio, a casa a descansar, que hace mucho frío».

Finalmente, Luis Merlo, que sustituirá a Resines en Top Chef, se ha pronunciado sobre su delicado estado de salud: «Estoy haciendo un programa que él iba a hacer, le respeto y le quiero mucho. Me acabas de dar un susto. Sé que está en casa, está perfecto».