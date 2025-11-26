Antonio Resines, más calmado, responde a los medios y cuenta cómo se encuentra

Antonio Resines (71) ha sufrido un nuevo revés de salud. El actor ha estado varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Rafael de Madrid por un diagnóstico aún desconocido. A día de hoy, se encuentra fuera de peligro y ya ha sido dado de alta. De hecho, este miércoles, 26 de noviembre, ha protagonizado sus primeras imágenes tras lo sucedido. En ellas se ha subido rápidamente a un coche que le esperaba y se ha limitado a decir «que estaba bien». Minutos más tarde, ha reaparecido ante las cámaras más calmado y ha respondido a los medios sobre cómo se encuentra después de este susto.

«Estoy estupendamente, muchas gracias, de verdad», explicaba de una manera mucho más tranquila mientras entraba en su residencia. Aun así, ha continuado con su actitud discreta y no ha revelado que es lo que le ha pasado y cómo está viviendo estos días de descanso y reposo. Como no podía ser de otra manera, su mujer, Ana Pérez-Lorente, se encontraba junto a él, demostrando una vez más que se ha convertido en un indispensable apoyo para el televisivo en estos complicados momentos.

Antonio Resines en Madrid. (Foto: Gtres)

La noticia del ingreso de Antonio Resines ha tenido en vela a todo el país. Principalmente porque ha recordado al grave episodio que sufrió en 2021 a causa del coronavirus, donde permaneció 23 días en coma y en un estado crítico que pudo costarle la vida. Afortunadamente, todo salió según lo esperado y, con el tiempo, pudo recuperarse. Al igual que ha ocurrido esta vez. No obstante, se ha visto obligado de nuevo a cancelar todos sus compromisos profesionales. De hecho, había sido confirmado como uno de los concursantes de la primera edición de Top Chef en España y, lamentablemente, ha tenido que renunciar a su plaza, siendo sustituido en el último momento por Luis Merlo.

Los mensajes de apoyo a Antonio Resines

En medio del revuelo mediático que ha generado el último ingreso de Antonio Resines, muchos compañeros de profesión han querido mandarle emotivos mensajes de apoyo. Sin ir más lejos, en la presentación del documental Flores para Antonio, Loles León ha asegurado que «está muy bien» y que está deseando irse a tomar unas cañas». En el mismo evento, Ana Guerra ha desvelado que también ha podido hablar con Resines gracias a la íntima relación que mantiene su marido (Víctor Elías) con él. «Ya está en casa, fuera de peligro y eso es lo importante. Manda fotos muy alegre, despreocuparos, está con su humor de siempre y más Resines que nunca, está muy bien», ha señalado.

Antonio Resines. (Foto: Gtres)

Carmen Machi tampoco optó por el silencio y, como compañera de sets de rodajes e íntima amiga de Antonio Resines, la actriz no dejó pasar la oportunidad de destacar su fortaleza ante las adversidades de la vida. «Antonio es vida. Últimamente he trabajado en tres películas seguidas con él. Él tiene un motor dentro que es inagotable, no hay que preocuparse, doy fe. Él tiene un punto de gruñón que no viene mal. Es un tipo tremendamente generoso, un disfrutón y le encanta terminar pronto de trabajar. Él es fuerte», expresaba.