Marta Riumbau ha aclarado el motivo por el que decidió no sumergirse en la maternidad con Diego Matamoros, su última pareja pública. Poco tiempo después de anunciar su ruptura, la influencer contó que estaba embarazada de tres meses. Una noticia que cogió por sorpresa a sus seguidores debido a su reciente separación. Además de desvelar la llegada al mundo de Julieta, su primogénita, la creadora de contenidos zanjó que esta aventura la haría en solitario y sin pareja.

Pese a los dos años de relación sentimental, en los que vivieron juntos -e incluso durante el embarazo de la catalana-, Riumbau no encontró en el hijo de Kiko Matamoros el candidato para ser el padre de su hija, tal y como ha explicado en el podcast de Laura Escanes. «Yo siempre he querido ser madre muy joven, quería ser madre de cuatro y seguidos. Estaba con una persona que era la equivocada, luego con otra que tampoco -refiriéndose a Diego-. Estaba esperando algo que no sabía si iba a llegar y me estaba perdiendo los mejores años sin serlo», ha confesado.

Marta Riumbau y Diego Matamoros. (FOTO: REDES SOCIALES)

Una boda, un divorcio y una mudanza

Desde sus comienzos como creadora de contenidos en YouTube, la vida de Marta Riumbau ha dado un giro de ciento ochenta grados. Cuando se dio a conocer en redes vivía en Barcelona y estaba prometida con Borja Barbany, con el que también compartía proyectos profesionales. Una etapa de su vida que ha recordado con Escanes: «Me casé, me divorcié y cambié totalmente mi vida. Me mudé, me fui a vivir a Madrid y ahora soy madre y madre soltera. Ha sido una evolución muy grande y muchas épocas. Esa persona del pasado ya no soy yo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que soy ahora».

Tras su separación, Riumbau decidió cambiar radicalmente de rumbo y se mudó a Madrid, donde ha encontrado la estabilidad y donde volvió a enamorarse -antes de salir con Diego Matamoros, mantuvo una relación sentimental con Michenlo-.

Marta Riumbau en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque no se arrepiente de haber tomado algunas decisiones de su vida -ya que considera que le han llevado a convertirse en la mujer que es-, sí que ha confesado que le hubiera gustado ser madre antes: «Me hubiese gustado tenerla diez años antes. Se está normalizando tener los hijos a una edad que debería bajarse un pelín».

Sin embargo, y pese a los planes y expectativas que tenía con su vida, la influencer catalana ha sabido adaptarse al devenir de los acontecimientos y no cambiaría por nada su historia, así como la maternidad en solitario: «Cuando estás con una pareja, sois los dos por igual. Cuando se queda la madre los primeros meses y la pareja se va a trabajar, muchas veces esa madre está pasando el día esperando a que llegue esa pareja para hacer la función de padre. Estás siempre esperando a eso. Yo me levanto y mi día tiene 24 horas, me lo organizo y no estoy esperando a nadie que entre por la puerta y lo haga conmigo. No sé si es por mi forma de ser, pero es algo que no me pasa y agradezco muchísimo».