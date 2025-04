Marta Riumbau ha reaparecido en sus redes sociales para contar en primera persona la razón por la que ha decidido cambiarse de casa. En los últimos años, incluso antes de quedarse embarazada de su primera hija en solitario, la creadora de contenidos ha estado completamente inmersa en la construcción de su hogar, que ha reformado con sus propias manos y que está ubicado a las afueras de Madrid. Durante un tiempo, la catalana compartió este hogar con Diego Matamoros, su ex. De hecho, tras romper, decidieron seguir juntos ya que su relación fue buena.

Tras el nacimiento de Julieta, la hija de Marta Riumbau, el hijo de Kiko Matamoros decidió hacer las maletas y buscar su suerte alejado de su ex, meses después de que la catalana diera a luz. Sin embargo, aunque se llevó parte de sus enseres, hubo uno que decidió dejar en el terreno de la influencer: las cenizas de su perro Nanuk. Tras la decisión de Marta de buscar otro hogar, Diego ha explicado qué ocurrirá con las cenizas de la que fue su mascota durante años.

El motivo de la mudanza de Riumbau y la decisión de su ex, Diego Matamoros

Tras regresar a Madrid de unos días en Zahara de los Atunes por la inauguración de El Trompeta, el bar de Paz y Anna Padilla, Marta Riumbau se ha sincerado sobre el motivo por el que ha decidido cambiar de casa a pesar de estar varios años inmersa en la construcción y reforma de la misma. «Desde hace un tiempo estoy buscado casa. Los precios están desorbitados pero llegará. Quiero otro tipo de construcción y la compré sin tener en cuenta los peligros cuando llegara Julieta. Solo veo peligros (refiriéndose al jardín o a la piscina). Las prioridades cambian y necesito mantener la casa lo más segura posible. No hace falta esperar que pase nada grave para solucionar cosas», ha dicho la creadora de contenidos.

Coincidiendo con la publicación del vídeo desde el jardín de su casa, Diego Matamoros ha reaparecido en su cuenta personal para hacer un questions & answers (preguntas de sus seguidores). Además de responder a algunas cuestiones sobre su vida personal, el hermano de Laura Matamoros ha aclarado qué ocurrirá con las cenizas de su perro Nanuk, enterradas en el jardín de su ex.

A pesar de su separación a principios del 2024, Marta y Diego tuvieron claro que iban a seguir viviendo juntos ya que su relación no era mala. De hecho, era normal ver a Matamoros ayudando a Riumbau en los quehaceres del hogar, aunque la casa está a nombre de la influencer. Tal era su unión, a pesar de ser ex pareja, que cuando murió la mascota del ex concursante de Supervivientes, decidió enterrar sus cenizas en el terreno de la creadora de contenidos, que se encuentran en un olivo. ¿Qué ocurrirá con ellas? «El otro día lo estuve viendo y no estaba muy allá el pobre, la idea es que perdure allí, pero si la vende claro que me pasaré a por él, que fue muy feliz allí y por eso está allí».