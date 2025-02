Laura Matamoros ha puesto fin a los rumores que giraban en torno a su hermano, Diego Matamoros, tras abandonar la casa de su ex Marta Riumbau. Durante semanas, los seguidores del exconcursante de Supervivientes se preguntaron si el hijo de Kiko Matamoros continuaba viviendo con su hermana, después de su salida de la lujosa vivienda compartida con Marta, en la que la pequeña Julieta (la hija de la influencer) había alterado las dinámicas familiares. La polémica aumentó cuando se le vio a Diego realizando tareas del hogar en casa de Laura, lo que provocó gran revuelo en redes sociales.

Sin embargo, Laura ha respondido a las especulaciones de forma tajante: «No», ha afirmado, dejando claro que Diego ya no vive con ella. Aunque no especificó el lugar exacto al que se ha mudado, se cree que podría haber regresado a su anterior hogar de soltero, una propiedad que podría haber mantenido alquilada.

Diego Matamoros y Marta Riumbau vestidos de gala para un evento. (Foto: Gtres)

De esta forma, la sobrina de Mar Flores ha despejado la incertidumbre y ha cerrado el tema, aunque no sin antes aclarar que, a pesar de las duras críticas que recibe su hermano, como los calificativos de «nini» o «okupa», la situación parece haber llegado a su fin.

Diego Matamoros y Marta: una relación intermitente

La relación entre Diego Matamoros y Marta Riumbau comenzó de forma discreta en 2022, pero fue en marzo de 2024 cuando, tras meses de rumores, ambos confirmaron su separación definitiva. A pesar de la ruptura, Diego se sorprendió al anunciar que seguiría viviendo en el lujoso chalet de Marta, a las afueras de Madrid, lo que generó más especulaciones sobre una posible reconciliación. Mientras tanto, la influencer reveló que estaba esperando una hija y que afrontaría la maternidad en soledad. Entre tanto, él siempre defendía que, además de su expareja, era su amiga.

Diego Matamoros habla de su ex, Marta Riumbau, en Instagram. (Foto: Redes Sociales)

Durante los meses posteriores, los seguidores de ambos no dejaron de observar cómo Diego acompañaba a Marta a sus revisiones ginecológicas, un gesto que alimentaba aún más los rumores. Sin embargo, recientemente, a través de sus historias de Instagram, Diego ha compartido nuevos detalles sobre su ruptura, explicando las razones detrás de su decisión.

«La vida no siempre es perfecta. Teníamos diferentes formas de ver la vida y la relación en sí, pero siempre nos hemos querido desde el respeto», comentó el colaborador de televisión, dejando claro que, aunque su relación con Marta ha atravesado momentos complicados, ambos han decidido seguir caminos separados. Con estas palabras, parece poner fin a las especulaciones y aclarar que no hay rencor entre ellos. «Nos unen muchas cosas, entre ellas, nuestro maravilloso Amarok», agregó, refiriéndose a uno de sus perros, lo que demuestra que, a pesar de todo, mantienen una conexión basada en el respeto mutuo.