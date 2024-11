Marta Riumbau cumple su sueño de ser madre soltera: así es la casa en la que criará a su hija

Marta Riumbau ha dado la bienvenida a su primera hija, a quien ha llamado Julieta. Según lo publicado por varios medios, fue el pasado 4 de noviembre cuando dio a luz a la pequeña, habiendo ingresado el día de antes por decisión de los médicos tras cumplir 42 semanas de gestación. Sin embargo, por ahora, la influencer no se ha pronunciado en sus redes sociales para dar la buena noticia.

La creadora de contenido siempre ha expresado su deseo de convertirse en madre soltera y, ahora que lo ha conseguido, su vida quedará marcada por un antes y un después. «15 de enero de 2024. He tomado la decisión de ser madre soltera. Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más para conocerte y que somos tú y yo», escribía a principios de año en su perfil de Instagram.

Han pasado nueves meses desde entonces y, ahora, se enfrenta a una de las aventuras más especiales de su vida: ver crecer a su pequeña desde la casa que ha diseñado con cuidadoso detalle en Madrid. Según lo publicado, se trata de un chalet valorado en un millón de euros, el cual está construido en una parcela de 250 metros cuadrados que se extiende hasta los 1500 metros cuadrados con porche y piscina. La residencia es el fondo de muchos de sus post y reels de redes sociales, con los que deja al descubierto algunos de los rincones de la misma.

A través de sus posts se puede observar como el salón está instalado en uno de los espacios más luminosos de la casa. En el centro de la pared principal tiene una pantalla de plasma de gran tamaño que se impone sobre una discreta chimenea, aportando un aire de sofisticación moderno. Delante de ella, se encuentra un amplio sofá modular en tonos beige que invita al descanso. En cuanto a la cocina y el comedor, son dos estancias conectadas entre sí que cuentan con una gran isla de mármol gris oscuro a juego con una campana en efecto piedra. Junto a ella, se encuentra una mesa con una pata de cristal y taburetes tapizados.

Casa Marta Riumbau. (Foto: Instagram)

La habitación de Julieta es muy probable que se haya convertido en el nuevo cuarto favorito de Marta. Tal y como ella misma mostró en sus redes, ha escogido «tonos grises, blancos, con algún toque rosa y con motivos de elefantes y estrellas» para decorarla al más puro estilo old school room tour.

El dormitorio principal está basado en un estilo relajado y sencillo con una cama de cabecero acolchado y un gran ventanal que ofrece luz natural. Además, tiene un baño de microcemento incorporado. En cuanto a la zona exterior, tampoco le falta detalle, ya que tiene una piscina de grandes dimensiones, un amplio porche con cómodos sofás y un jardín de más de 1.000 metros cuadrados de vegetación.