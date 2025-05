Diego Matamoros y Marta Riumbau, que pusieron fin a su relación sentimental hace poco más de un año, han vuelto a verse meses después de dejar de convivir en el mismo domicilio -propiedad de la creadora de contenidos-. Durante el embarazo de la influencer catalana, el hijo de Kiko Matamoros fue un apoyo para su ex ya que continuó junto a ella a pesar de no ser pareja. Una situación que fue muy comentada entre sus respetivos seguidores. Ahora, meses después de que el hermano de Laura Matamoros abandonara la casa de su ex, ha respondido si se han vuelto a ver desde entonces.

La relación actual entre Diego Matamoros y Marta Riumbau

Hace solo unos meses, Diego Matamoros respondió a sus seguidores una gran duda: el motivo de su ruptura con Marta Riumbau tras dos años de relación sentimental. «Teníamos diferentes formas de ver la vida y la relación en sí, pero siempre nos hemos querido desde el respeto. Nos unen muchas cosas, entre ellas nuestro maravilloso Amarok -su mascota en común- (…). No siempre hay que acabar mal con la persona que quieres, la vida no siempre es perfecta y las relaciones menos. Después de mucha reflexión y consideración, fui yo quien tomó la decisión de terminar mi relación con Marta. Aunque esta decisión marca el final de nuestro capítulo como pareja, quiero que sepáis que seguimos compartiendo nuestro hogar y nuestra vida con mucho cariño y respeto mutuo», dijo.

Diego Matamoros habla de su ex, Marta Riumbau, en Instagram. (Foto: Redes Sociales)

Por su parte, Riumbau siempre ha sido mucho más cauta a la hora de hablar de su relación y ruptura con Diego. Precisamente, hace poco tiempo que la influencer comentó el motivo por el que durante unos meses -que coincidió con su embarazo-, el primo de Carlo Costanzia vivió con ella. «Vivo sola, y pesar de que Diego vivió en casa una temporada no teníamos una vida conjunta y no tenía nada que ver con Julieta. No tengo ayuda porque no quiero, no la necesito, como tú dices tengo la gran suerte de poder conciliar bien la maternidad con mi medio de vida. No hago nada más allá de lo que hacen millones de mujeres diariamente, lo hayan escogido o no».

Diego Matamoros y Marta Riumbau. (FOTO: GTRES)

Meses después de que separaran sus vidas definitivamente, Diego ha explicado en su perfil personal si ha vuelto a ver a su ex. «Sí, alguna vez nos vemos», comienza diciendo a través de historias temporales de Instagram. A través de una foto en la casa de Marta «del 17 de diciembre», el hermano de Laura Matamoros ha querido tranquilizar a sus seguidores sobre si hay o no buena relación a pesar de la separación definitiva: «No os preocupéis, hay buen rollo, y somos más o menos vecinos. Así que si necesita ver a los perros, no hay problema. Nuestra relación ha quedado en una bonita amistad».