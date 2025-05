Marta Riumbau fue una de las primeras influencers en pasar por el altar cuando comenzó el boom de las bodas en redes sociales. La creadora de contenidos, que fue una de las pioneras en hacer blogs en los distintos canales sociales, así como en destapar parte de su vida privada. Precisamente, uno de los aspectos que compartió fue su relación con su ex marido, Borja Barbany, con el que se casó tras varios años de relación.

Así fue la boda de Marta Riumbau

Hace más de diez años que Marta Riumbau se dio a conocer en redes sociales gracias a sus vídeos en YouTube, donde comenzó su carrera como influencer debido a sus blogs de moda. En sus vídeos, la ex de Diego Matamoros no dudó en compartir con sus seguidores el inicio de su historia de amor con el empresario Barbany, con el que se casó en el 2015.

Diego Matamoros y Marta Riumbau vestidos de gala para un evento. (Foto: Gtres)

Tiempo después de confirmar su relación, la pareja anunció una de las noticias más esperadas para su comunidad: su compromiso matrimonial, que marcó un antes y un después en su popularidad ante los medios ya que fue una de las primeras influencers, junto con María Pombo o Aida Domenech, en dar este paso. Además de publicar cómo fue su gran día, en la primavera del 2015, la de Cataluña también quiso hacer partícipes a sus seguidores de cada paso hacia el altar. Riumbau compartió desde sus ideas de vestido de novia hasta algunos detalles del que sería el día más importante de su vida y con el que podría el broche de oro a su historia de amor.

Meses después de hacer público, llegó el gran día y Marta y Borja intercambiaron sus votos en la iglesia de Santa María Reina, en el barrio de Pedralbes, en Barcelona. Un enclave de estilo neorrenacentista en el que se dieron el «sí, quiero» antes de trasladarse hasta Bell Recó, la villa donde celebraron el convite, a media hora de la ciudad condal.

Un matrimonio que duró tres años

Marta Riumbau en el estreno de ‘Dulceida al desnudo 2+1’. (Foto: Gtres)

Tras su soñada boda, ambos se dedicaron a viajar por el mundo e incluso emprendieron un negocio juntos. Sin embargo, tres años después, Riumbau decidió grabar su vídeo más sincero en redes y, sin entrar en detalles, anunció que su matrimonio había llegado a su fin.

Una noticia que explicó tiempo después en Las Uñas, donde contó el motivo por el que decidió llevar con la máxima discreción su separación: «Es muy diferente decir algo bueno a decir algo malo que duele. Que haya sido como haya sido duele por ambas partes y duele mucho. Entonces cuando es algo bueno porque te vas a casar, porque estás embarazada, te acaban de proponer matrimonio, estas en una nube y claro que lo cuentas. Pero cuando es algo malo, cuando ha fallecido alguien, ha sido una pérdida o lo dejas con una pareja, que te afecta como a ti en negativo… Te afecta en tu día a día y me tomé mi tiempo para asimilar, aclarar las cosas y ponerlas en su sitio. Me vi obligada a hacer ese vídeo».