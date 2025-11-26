El inexplicable giro de guion de Lucas tras su enfrentamiento con Andy: "Es mi hermano"

El dúo musical Andy y Lucas ya es historia, pero la mala relación entre sus ex miembros continúa dando mucho de qué hablar. Y es que, después de multitud de rumores, ambos han confesado que, a pesar de que han compartido más de dos décadas sobre los escenarios, finalmente no han terminado su carrera conjunta de la mejor manera. Hasta el punto de que recientemente, Andy ha asegurado que «no quiere saber nada de Lucas» y que no descarta tomar acciones legales contra él. Sin embargo, en medio del revuelo, Lucas ha reaparecido entre los medios con una actitud con la que se podría decir que pretende enterrar el hacha de guerra.

El gaditano se encontraba en la estación de Atocha (Madrid) para coger un AVE y dirigirse a la clínica en la que pretende terminar de una vez por todas con la malformación que luce en la nariz y que tantos quebraderos de cabeza le está suponiendo. Sin embargo, más allá de confesar a los medios que estaba nervioso por las opciones que le iban a proponer el equipo médico, Lucas también aprovechó su intervención para intentar frenar la guerra particular que mantiene con Andy.

Lucas González en Atocha, Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo vuelvo a reiterar que el amor que le tengo a Andy es como si fuera de mi sangre. Lo puedo decir en latín si queréis. No voy a dar mi opinión en nada más», comenzaba a decir. Proseguía asegurando que la información que se publicó sobre que había llamado vago a Andy «es totalmente falso» y que lo único que había hecho en este tiempo había sido defenderse. Aun así, reiteraba que no tenía nada malo que decir de Andy y de su nueva etapa como cantante. «Yo le deseo lo mejor en su nueva andadura en solitario, que tenga salud y que sea el tío más feliz del mundo», confesaba.

En cuanto al nuevo tema que ha lanzado Andy, Marioneta, Lucas reconocía que no lo había escuchado y que no podía opinar sobre si consideraba que tenía algún destinatario en concreto. Aunque aprovechaba para recalcar que «todo lo que lanzara Andy le encantaría». «Le deseo lo mejor a la persona que considero mi hermano, que es Andy. Y sobre todo que lo único que quiero es vivir en paz y que yo lo único que hago es defenderme. Se ponen muchas cosas en mi boca que yo no digo», sentenciaba.

Andy y Lucas en un evento. (Foto: Gtres)

Dejando aún más sorprendidos a los reporteros, Lucas manifestaba que no tenía la menor duda de que el día que volviera a verse con Andy, seguro que ambos se «darían un beso muy grande» y que, por supuesto, le felicitará la Navidad. «En este tiempo, más que llorar, me han entristecido las cosas que he leído. Pero poco más de verdad. Yo no quiero hablar de nadie. Le deseo lo mejor a todo el mundo. Y lo digo de corazón», concluía. ¿Servirán estas palabras para que Andy y Lucas retomen la amistad que un día les llevó a emprender un camino conjunto en la industria de la música? Solo el tiempo lo dirá.