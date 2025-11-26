Letizia reina en el Palacio Real: vestido negro, tiara Cartier y una noche histórica con Alemania
El Palacio Real acogió una cena de gala en honor del Presidente alemán Steinmeier y su esposa,
La jornada incluyó recepción con honores militares, reunión de trabajo sobre igualdad y almuerzo oficial
Mañana continuarán con la inauguración del Foro Hispano-Alemán y una recepción en la Embajada de Alemania
El Palacio Real de Madrid se engalanó por segunda vez en noviembre para acoger una de las citas más solemnes de la agenda de la Casa Real: la cena de gala ofrecida por los Reyes Felipe y Letizia en honor del Presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender. Tras una jornada marcada por reuniones oficiales, honores militares y almuerzos diplomáticos, la velada se convirtió en el momento más esperado para los amantes de la monarquía, donde cada detalle del protocolo y la etiqueta estaba calculado al milímetro.
La Reina Letizia volvió a deslumbrar con un vestido de gala negro confeccionado en crepé, de escote cuadrado y hombros joya, un diseño elegante que combina sobriedad y sofisticación. La caída fluida del vestido, con bajo asimétrico, estiliza la figura y aporta un aire moderno sin perder la solemnidad que requiere una cena de Estado. Combinando esta elección con la tiara de Cartier y joyas de «pasar» del joyero real, Letizia logró un equilibrio perfecto entre autoridad, majestuosidad y estilo personal.
La Reina Letizia en una cena de Estado. (Foto: Gtres)
Más allá de su impecable look, el papel de la Reina en este tipo de actos es clave para la proyección de la monarquía moderna. Gracias a su formación en comunicación y experiencia como periodista, Letizia maneja con soltura el protocolo y las conversaciones diplomáticas, proyectando cercanía, profesionalidad y modernidad. Durante la velada, también destacó la complicidad con la primera Dama alemana, Elke Büdenbender, con quien mantiene una relación cordial desde 2018, visible en gestos de cercanía y sonrisas que reforzaron la armonía del evento.
La cena reunió a figuras clave de la política, la diplomacia y la sociedad civil, y sirvió como broche de oro a una visita de Estado que refuerza los lazos históricos y estratégicos entre España y Alemania. En este escenario, la Reina Letizia volvió a demostrar por qué se ha convertido en referente de estilo y elegancia dentro de la realeza europea, combinando glamour, tradición y diplomacia en un solo gesto.
La Reina Letizia en una cena de Estado. (Foto: Gtres)